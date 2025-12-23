Yeni Şafak
19 trilyon liralık ihya dönemi

Cabir Turğut
04:0023/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
2026 Bütçesi, 320 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Yaklaşık 19 trilyon liralık harcama kapasitesine sahip olan yeni bütçe, ekonomi yönetiminin "geçiş ve ihya" dönemi olarak adlandırdığı stratejik bir süreci temsil ediyor. 2025’e göre yüzde 28 artırılan bütçenin ağırlık merkezini, toplumsal refahı doğrudan etkileyen alanlar oluşturuyor. Ekonomi yönetimi, enflasyon cephesinde de kararlı mücadelesini sürdürecek. 2026, enflasyonun yüzde 20 barajının altına çekilerek yüzde 16 seviyesinde dengeleneceği bir yıl olacak. Hedeflenen yüzde 16'lık enflasyon, 2027 yılında beklenen tek haneli rakamlara giden yolun en kritik köprüsü olarak değerlendiriliyor. 2025 yılındaki dengelenme sürecinin ardından 2026’da yüzde 3,8’lik bir büyüme ivmesi yakalanması planlanıyor. Türkiye, sergilediği performansla dünyanın en büyük 11. ekonomisi konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. En dikkat çekici yeniliklerinden biri, konut krizine çözüm olarak sunulan "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası oldu. Projeye 100 milyar liralık kaynak aktarıldı. Savunma ve güvenlik harcamaları için ayrılan ise 2 trilyon 155 milyar liralık ödenek ayrıldı. Bütçenin gider kalemleri arasında ise 2,7 trilyon lira kaynak ayrılan faiz ödemeleri öne çıkıyor.



#TBMM
#Bütçe
#Ankara
