​2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasına 619 Film Başvurdu

Kısa film yarışması bu sene vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Metin Erksan adına düzenlendi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, “Sanata-kültüre ve özellikle gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu yıl 2’nci kez seyircisiyle buluşan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması 15-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Kısa film türüne destek vermek ve sinema profesyonelleriyle seyirciyi buluşturmak amacıyla yola çıkan yarışmaya, bu yıl 47 ülkeden toplam 619 film katıldı. Yarışmanın finali Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı.

REKLAM

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sanata ve kültüre yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Sultanbeyli’nin marka çalışmalarla adının eşleştiğini ifade eden Başkan Keskin, “Sultanbeyli’de kültür sanat alanında çok sayıda güzel proje ve etkinliği hayata geçirdik. Kitap fuarımız, şiir festivalimiz ve şimdi de kısa film yarışmamız artık geleneksel hale geldi. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın finalini, yurt içi ve yurt dışından katılan birbirinden değerli eserlerle gerçekleştiriyoruz. Türk sinemasını desteklemek ve hak ettiği noktaya ulaşması amacıyla düzenlediğimiz bu önemli organizasyonu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak bu güzel amaca ulaşmak için imkanlarımız doğrultusunda sinemamıza katkı sağlamayı sürdürecek, kadim kültürümüzü yarınlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Yarışmamıza katılan eser sahiplerine teşekkür ediyor, bu alanda nice başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum.” dedi.

REKLAM

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin de yaptığı konuşmada, “Sanata önem veren bir ilçeden, Sultanbeyli’den bahsediyoruz. Böyle bir ilçede görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Edebiyata, sanata, kültüre önem veren Sultanbeyli Belediyemize teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan sanatçılarımıza, yönetmenlerimize; katkı sağlayan jürimize şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkanımızı böyle güzel bir çalışma gerçekleştirdiği için tebrik ediyorum.” dedi.

Metin Erksan’ı Hülya Koçyiğit Anlattı

Kısa film yarışması kapsamında bu sene çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Yeşilçam Sineması’nda “Vefatının 10. Yılında Metin Erksan” temalı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Suat Köçer moderatörlüğünde ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit ve Prof. Dr. Şükrü Sim, Metin Erksan’ı anlattı.

REKLAM

İlk Gösterim 15 Aralık’ta Sultanbeyli’de Yapıldı

2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ilk film gösterimleri, 15 Aralık’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Ulusal yarışma seçkileri burada sinemaseverlerle buluştu. Aynı gün usta yönetmenin vefatının 10’uncu yılı nedeniyle belirlenen Metin Erksan Ulusal Kısa Film Seçkisi’nde yer alan Kumru Karataş’ın “Körfez”, Emir Külal Haznevi’nin “Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı” ve Ebubekir Sefa Akbulut’un “İkilem” filmlerinin de gösterimi yapıldı. Film gösterimlerinin ardından moderatörlüğünü sinema yazarı Suat Köçer’in yaptığı bir söyleşi de düzenlendi. Söyleşide oyuncu ve ressam Haydar Şişman, sinemanın dünü ve bugünü üzerine sohbet gerçekleştirdi.

REKLAM

Film Ekipleriyle Söyleşiler Gerçekleştirildi

Kısa film yarışması kapsamında 16 Aralık Cuma ve 17 Aralık Cumartesi günü de AKM Yeşilçam Sineması’nda etkinlikler düzenlendi. Burada yapılan etkinlikler çerçevesinde yarışmaya katılan filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Film gösterimlerinin ardından yönetmen Elçin Musaoğlu, sinema tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Birinciler Ödüllerini Aldı

2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasının ulusal kategoride en iyi 1. Filmi Volkan Güney Eker’in yönetmenliğini üstlendiği “Larva” oldu. Aynı kategoride Özgür Can Uzunyaşa’nın yönettiği “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filmi ikinci olurken, Zahid Çetinkaya’nın “Fraktal: Para Adam” filmi üçüncü oldu. Bu sene Metin Erksan anısına jüri özel ödülünü ise Ali Cabbar’ın yönettiği “Bahçeler Put Kesildi” filmi aldı. Uluslararası kategoride birinci ise bu sene Macaristan’dan yarışmaya katılan yönetmen Peter Bogyo’nun “The Pattern” filmi oldu. Sinemaya katkı sunan Ayşen İnci, Tuncay Akça ve İsmail Karadaş’a yarışmanın onur ödülleri takdim edilirken; Mehmet Emin Kadıhan, Cemil Nazlı ve Nurdan Albamya ile TRT 12 Punto ve sadibey.com’a kısa filme destek ödülleri verildi. Yarışmada en iyi görüntü yönetmeni ödülü “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada” filmiyle Ahmed Hamdi Eren, en iyi kurgu ödülünü “Happy Anyway” filmiyle Ahmet Serdar Karaca, en iyi müzik ödülünü ise “Aynı Gecenin Laciverti” filmiyle Oğuz Özdoğan aldı. En iyi kadın oyuncu kategorisinde bu sene iki filme ödül verildi. “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filmiyle Öykü Su Özyürek, “Göl Kenarı” filmiyle Rugül Serbest’e en iyi kadın oyuncu ödülleri verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise “Fraktal: Para Adam” filmindeki oyunculuğuyla Baki Çiftçi aldı.

REKLAM

Yarışmanın kapanışında ise Sedat Anar konseri gerçekleşti.