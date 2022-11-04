20 saniyede bir para kaçırmış: Paranın izini kaybettirmek için özel bir yazılım kullandı

​Yasa dışı bahisten yüklü miktarda vurgun yaptığı tespit edilen Halil Falyalı’nın, paranın izini kaybettirmek için özel bir yazılım kullandığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 8 Şubat’ta öldürülen Halil Falyalı’nın yönetimindeki yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, yasa dışı bahisten elde edilen paraların 79 ilde açılan hesaplardan Falyalı’nın yönettiği hesaplara özel yazılım sayesinde 20 saniyede aktarıldığı belirlendi.

BİR İLK OLACAK

Soruşturma kapsamında 229 gerçek kişi ile 11 tüzel kişinin 40 milyon dolar değerindeki kripto para varlığına el konuldu. Bu miktarın 30 milyon dolarının Falyalı’nın Malta’da açtığı kripto para hesabında, 10 milyon doların ise yurt içindeki hesaplarda bulunduğu belirtildi. Kripto para hesabına el konulmasının Türkiye’de bir ilk olduğu ifade edildi.

HESAPLAR KAPATILIYOR

MASAK’ın hazırladığı rapora göre, bir vatandaşın 28 Şubat 2021’de Halil Falyalı hakkında verdiği ihbarın incelenmesi sonrası 125 bin 816 kişilik bir analiz kümesine ulaşıldı. Bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı transferler geldiği, gelen bu küçük tutarların farklı sayıda şahıslara belirli periyotlarla gönderildiği ve sonrasında hesapların kapatıldığı tespit edildi. Çemberi daraltan MASAK, Türk Lirası'nı kripto varlığa dönüştüren, kripto varlıkları başka cüzdanlara aktaran 218 gerçek kişiye ulaştı. 36 farklı kripto varlık türünde toplam 36 bin 909 transfer işlemi gerçekleştiği tespit edildi.

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YAZILIMCILAR ARACIĞIYLA

Çetenin, paranın izini kaybettirmek için özel bir yazılım geliştirdiği ve paranın her 20 saniyede başka bir hesaba aktarıldığı anlaşıldı. Raporda, buna ilişkin, “Gerçekleştirilen bu transfer işlemlerinin kişilerin fiziksel olarak anlık takiple gerçekleştiremeyeceği, bu çerçevede söz konusu işlemlerin ödeme kuruluşu hesaplarının yazılımlar aracılığıyla yönetildiği sonucu ortaya çıkmaktadır” denildi.

2.5 milyarlık işlem

Raporda, “218 kişi tarafından 3 farklı kripto borsalarına büyük çoğunluğu 2021 yılında olmak üzere, 2019-2022 yılları arasında 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 TL para yatırdıkları, 4 bin 462 işlem ile 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri ve 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu kripto borsalarına net olarak toplam 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca soruşturmada 1535 farklı banka hesabına çıkış tespit edildi. Çemberi daraltan MASAK, 218 gerçek kişiye ait 223 hesaba ulaştı.