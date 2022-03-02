20 yıllık ihanet bağı

Örgütsel arama metodu olan “büfe-ankesör” soruşturmalarıyla, gizli kalan FETÖ’cüler deşifre oluyor. Ankesör kartlarıyla örgütsel arama yapan mahrem imamların peşine düşen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıllık ihanet bağını ortaya çıkardı.

SINAVA HAZIRLADI

Savcılık, ankesörlü kartlarla mahrem imamların aradığı kişilere ulaştı. 14 Aralık 2021’de gözaltına alınan mahrem imam O.A. ve o dönem albay olan M.T. hakkında iddianame düzenlendi. Mahrem imamların yetiştirip askeri okullara yerleştirdiği üyeleriyle, yıllar sonra bile irtibat kurduğu günyüzüne çıktı. Mahrem imam O.A.’nın, M.T.’yi 1992’de ortaokula giderken FETÖ evinde askeri lise sınavlarına hazırlayan kişi olduğu belirlendi. M.T.’nin 20 yıl sonra 2012’de yarbayken bile, mahrem imam O.A. tarafından örgütün verdiği 3 ankesörlü telefon kartından İstanbul’dan 1, Gaziantep’ten 2 kez arandığı tespit edildi. O.A.’nın kendi adına kayıtlı GSM numarasının baz sinyaliyle, ankesörle arama yaptığı telefonların baz sinyallerinin aynı noktadan aynı gün ve saatte sinyal verdiği belirlendi.

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HEPSİNİ ARAMIŞ

M.T.’nin arandığı ankesörlü kartlardan, ortaokulda beraber FETÖ evine gittiği arkadaşları eski astsubaylar M.A. ve A.K.’nın da arandığı ortaya çıktı. O.A. ve M.T. hakkında terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.