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200 dönüm kavgası: 9 kişi öldü

Diyarbakır Bismil’de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ailelerin, bir bölümü Hazine'ye ait olan 200 dönümlük buğday tarlası nedeniyle husumetli oldukları öğrenildi. Buğday ekili arazinin ateşe verildiği çatışmada uzun namlulu silahlarla taranan traktörlerin görüntüsü dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Olayı 3 savcı soruşturacak.

04:00 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Tarla sürme meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında 200 dönümlük arazi için çıkan kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Katliam gibi olayda 9 kişi hayatını kaybetti. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindeki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

7 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sabah saatlerinde tarla sürme meselesi nedeniyle yaşanan silahlı kavgada olay yerinde 7 kişi hayatını kaybederken, yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşların hayatını kaybettiği ifade edilirken, M.A. ve A.A. adlı vatandaşların tedavilerinin hastanede devam ettiği belirtildi.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirten Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, olayda kullanılan silahların ele geçirildiğini açıkladı. Vali Su, karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirdi.

TRAKTÖR DELİK DEŞİK

9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada uzun namlulu silahlarla taranan traktörlerin görüntüsü dehşete düşürdü. Buğday ekili arazinin ateşe verildiği kavgada, iddiaya göre yanan araziyi söndürmek için olay yerine giden 21 GP 558 ve 21 GR 681 plakalı traktörler uzun namlulu silahlarla taranarak delik deşik edildi.




#Kavga
#Silahlı saldırı
#Vefat
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