200 sene sonra bir ilk: Tövbe etmeyince Ermeni Patrikhanesi’nden aforoz edildi

Ermeni Patrikhanesi ’nin kendisine tanıdığı sürede tövbe etmeyen kuyumcu Levon Gagaçyan aforoz edildi. Gagaçyan’, Patrik Sahak Maşalyan ve din insanları hakkında ortaya attığı iddialar sebebiyle tövbe etmesi için bir hafta süre verilmişti.

Ermeni Patrikhanesi önceki gün sosyal medya hesabından, Patrik Sahak Maşalyan başkanlığında 12 Aralık 2022’de toplanan Ruhani Meclis’in, Patrik ve din adamları hakkında asılsız iddialarda bulunan Levon Gagaçyan’ı kiliseden aforoz ettiğini duyurdu. Duyuruda özetle şöyle denildi:

“Patrik Hazretleri Kadasetli Sahak II'nin önerisi ve başkanlığında 12 Aralık 2022 tarihinde toplanan Ruhani Meclis oturumunda alınan karar uyarınca, Levon Gagaçyan isimli şahsın, sosyal medya varlıkları üzerinden düzenli olarak dile getirdiği asılsız iddialara bir son vermesi, Patrik Hazretleri başta olmak üzere kilisemiz saygın din adamlarına karşı takındığı tavırdan vazgeçip tövbe etmesi için bir haftalık bir süre tanınmıştı.”

"DOĞRU YOLDAN SAPTI"

“Yeni bir yıla başlamanın verdiği tazelenme hissi ve Noel sezonunun bereketi, Rab İsa Mesih'in doğumundaki mükemmel derin gizemin yüreğinde yer bularak, doğru yolu seçeceğine dair ümitlerimizi sürdürdüğümüz için verilen sürenin bitmesine rağmen kendisine ek süre tanındı. Fakat geçen zaman zarfında, tövbe edip esenlik içinde bir tavır sergilemek şöyle dursun, doğru yoldan tamamen saptığı tespit edilmiştir. Hakkında verilen kararın 14.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, Ermeni Resuli Kilisesi ile ilişiğinin kesildiği kamuoyuna duyurulur.”

200 SENEDİR KİMSE AFOROZ EDİLMEDİ

Patrikhane’nin duyurusuna aforoz edilen Levon Gagaçyan yorum yazarak aforoz kararına isyan etti:

Gagaçyan, yorumunda “Entrikayla koltuğa oturduğunuz, büyük yasımızı çiğnediğiniz halde devlet onayladığı için hepimizin Patriğisiniz ama geleneklerimizi hiçe sayan, ritüellerimizi bozan, hiyerarşik disiplini yıkılan din adamları cuntasını kabul etmedim. ‘Türkiye’de Ermenilere baskı yapılıyor’ demenize herkes duyarsız kalsa da ben kalamıyorum. Benim tenkitlerimi saldırı zannediyorsunuz ama bunların hepsi özeleştiridir. Kiliseye değil, şahıslara yöneliktir. Yaklaşık 150-200 senedir kilisemiz kimseyi aforoz etmedi. Konuştuğum onlarca kişi bile bu aforoz konusunda Patriğin sorumsuzca hareket ettiğini söylediler” diye yazdı.

Aforoz edilenler kilisedeki haklarından mahrum ediliyor. Kilisenin hiçbir hizmetinden faydalanamıyor. Bu kişiler kilisede düğün yapamıyor, cenazesi kiliseden kaldırılamıyor, çocukları vaftiz edilemiyor.







