İzmir'deki kurban kesim yerleri nerelerde?

Tüm İslam alemi, sevinçle beklediği Kurban Bayramı'na kavuşmak üzere. Bayram namazı, ziyaretler ve kurban kesimleri gibitüm faaliyetlerin koronavirüs tedbirlerine göre şekilleneceğiikinci bayram olan Kurban Bayramı, vatandaşı da tatlı bir telaşın içerisine soktu.
Kurban kesimiyle ilgili bilgiler, halk tarafından dikkatle takip ediliyor. O bilgilerden biri de kurban kesim yerleriydi, kurbanların kesileceği noktalar belirlendi, listeler de açıklandı.
İzmir'deki kurban kesim yerleri:
- 1 ALİAĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi No:34
- 2 ALİAĞA Aliağa Belediyesi Çarşamba Pazar Yeri Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi
- 3 ALİAĞA Aliağa Viking Evleri Meydanı Yalı Mahallesi Viking Evleri
- 4 ALİAĞA Petkim Siteler Araç Yıkama Yeri Sitelar Mahallesi Petkim Küme Evleri Site 2
- 5 BALÇOVA Ömer Çakmak İnciraltı Mahallesi (351 Pafta, 2267 Ada, 24 Parsel Ve 351 Pafta, 2734 Ada, 33 Parsel) Balçova İzmir
- 6 BALÇOVA Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası İnciraltı Mahallesi (3332 Ada, 29 Parsel,) Balçova İzmir
- 7 BAYINDIR Merkez Menderes Bulvarı, Tenik Çırçır Fabrikası Üstündeki Yolda
- 8 BAYINDIR Canlı Mahallesi Belediye Parkı İçinde
- 9 BAYINDIR Çırpı Mahallesi Pazar Yeri Üstündeki Boş Alanda
- 10 BAYINDIR Zeytinova Mahallesi Atatürk Caddesindeki Meydanda
- 11 BAYRAKLI Özkanlar Kapalı Otopark Yeri Manavkuyu Mah. 289 Sok. (Özkanlar Camii Yanı) /Bayraklı
- 12 BAYRAKLI Çamkıran Kapalı Pazar Yeri Manavkuyu Mah.275/7 Sok. /Bayraklı
- 13 BAYRAKLI 75. Yıl Mah.Kapalı Pazar Yeri 75. Yıl Mah.120/39 Sok. /Bayraklı
- 14 BAYRAKLI Yeni Girne Kapalı Pazar Yeri Yeni Girne Bulvarı /Bayraklı
- 15 BAYRAKLI Şehit Uzm.Çvş. Ali Akdoğan Osmangazi Kapalı Osmangazi Mah.593 Sok. /Bayraklı
- 16 BAYRAKLI Doğançay Mezarlığı Yanı 7355 Sok.No: 211 Doğançay Mahallesi Mezarlık Yanı /Bayraklı
- 17 BAYRAKLI Yamanlar Kapalı Pazar Yeri Yamanlar Mah.7334 Sok. /Bayraklı
- 18 BERGAMA İbrahim Uyar Dağıstan Mh. Tavukçukuru Küme Evleri No:148 Bergama
- 19 BERGAMA Mustafa Balcı Ertuğrul Mh. Beylik Mevkii Bergama
- 20 BERGAMA Hüseyin Göven Kurtuluş Mh. Huzur Sk. No:6 Bergama