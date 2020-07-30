İzmir'deki kurban kesim yerleri nerelerde?

Tüm İslam alemi, sevinçle beklediği Kurban Bayramı'na kavuşmak üzere. Bayram namazı, ziyaretler ve kurban kesimleri gibitüm faaliyetlerin koronavirüs tedbirlerine göre şekilleneceğiikinci bayram olan Kurban Bayramı, vatandaşı da tatlı bir telaşın içerisine soktu.

Kurban kesimiyle ilgili bilgiler, halk tarafından dikkatle takip ediliyor. O bilgilerden biri de kurban kesim yerleriydi, kurbanların kesileceği noktalar belirlendi, listeler de açıklandı.

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İzmir'deki kurban kesim yerleri: