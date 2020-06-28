Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Maratonda ikinci gün YKSnin ikinci oturumu AYT başladı
EĞİTİM

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Maratonda ikinci gün: YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin dün gerçekleştirilmesinin ardından 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT, 180 dakika sürecek. 2020-YKS'de adaylara 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170 olacak.

Haber Merkezi AA
Adaylar, sosyal mesafe kurallarına göre sınava girecekleri binalara alındı.
Adaylar, sosyal mesafe kurallarına göre sınava girecekleri binalara alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları bugün de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşıyor.

  • İkinci oturum AYT saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlanacak.

YKS’de ilk oturum tamam
GÜNDEM
YKS’de ilk oturum tamam

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
OYNAT 00:58
YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
YKS birinci oturumunda kimliklerini unutan adaylara polis ekipleri, destek verdi. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 21 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.


Baraj bu yıl 170'e çekildi

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Milyonlarca öğrenci ter döktü: YKS ilk oturum sona erdi
GÜNDEM
Milyonlarca öğrenci ter döktü: YKS ilk oturum sona erdi

Nüfus müdürlükleri bugün de açıktı

2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı.

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
HAYAT
2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
  • İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu
HAYAT
YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu

YKS, YDT ile sona erecek

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?
GÜNDEM
YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

Abone Ol Google News
Polis son saniyede yetiştirdi

Polis son saniyede yetiştirdi

Sınava 7 dakika kala yardım istedi, polisler kayıtsız kalmadı.
İstanbulda endişelendiren görüntü

İstanbul'da endişelendiren görüntü

​Binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu.
Türkiye hayallerini suya düşürdü

​Bloomberg: Macron'un hesabı Libya değil, Doğu Akdeniz.

YKS nedeniyle 81 ilde uygulanıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.

Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor.

​Yedi yılda ihlal oranı sadece yüzde 1,09.

Koyunları rahatlatıyor, yününden gelir elde ediliyor.

​Teknik direktörün sözleri kavganın fitilini ateşledi.

Soru kitapçığının fotoğrafını paylaşmıştı.

​Menemen Belediye Başkanı Aksoy'a soruşturma.

Halk #RecepTayyipErdoğan hashtagine yoğun ilgi gösterdi.

​Trablus'un güneyindeki petrol sahasını ele geçirdiler.
İşte o alçak

İşte o alçak

​Aynı aileden 5 kişiyi şehit etmişti.
İyileşen sıraya girdi

İyileşen sıraya girdi

Türk Kızılayı'na ​4 bin 643 kişi plazma bağışladı.
Enerjide işsiz<br>sayısı 6.5 milyon

Enerjide işsiz
sayısı 6.5 milyon

​Yatırımlar 2019'a göre 400 milyar dolar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.