​2021 uzlaşma yılı oldu: 226 bin kişi mahkemelik olmadan anlaştı

Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaştırma sayesinde yargının iş yükü önemli ölçüde azaldı. Buna bağlı olarak adli süreç de hızlandı. Adalet Bakanlığı verilerine göre; her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar aracılığıyla mahkemeye gitmeden sonuçlanıyor.

2021 yılında müzakereleri tamamlanan 268 bin 789 dosyadan 226 bin 319’unda taraflar el sıkışıp anlaştı. Böylece yıl boyunca uzlaştırmada başarı oranı yüzde 84’e ulaştı.

1,1 MİLYONU AŞTI

Kapsamı genişletildikten sonra 1 Ocak 2017’den bu yana 1 milyon 346 bin 585 dosyadan 1 milyon 116 bin 346’sında uzlaşma sağlandı. Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla taraflar öğrencilere burs, yoksullara nakdi, eşya ve erzak yardımı, yardım derneklerine bağış, fidan bağışı, kan bağışı ve kedi-köpek maması bağışı gibi örnek teşkil edecek edimlerle uzlaştı.

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