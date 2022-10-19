Gündem 2023de siyasi partilerin alacakları hazine yardımları belli oldu
ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

2023'de siyasi partilerin alacakları hazine yardımları belli oldu

TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te AK Parti 1 milyar 961.3 milyon, CHP 1 milyar 43,9 milyon Hazine yardımı alırken HDP'nin alacağı miktar 539.5 milyon TL oldu.

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Haber Merkezi AA
2023de siyasi partilerin alacakları hazine yardımları belli oldu
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2023 yılı bütçesi dün TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe TBMM'de görüşülerek oylanacak. Bu kapsamda bütçe içerisinde siyasi partilerin alacakları Hazine yardımları da belli oldu. Toplam Hazine yardımı 4.5 milyar lira olacak. Buna göre 2023'te siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapılacak.

  • Bunun 1.5 milyar liralık kısmı ocak ayında partilerin hesaplarına yatırılacak.

Ocak ayında ilk yardımlar yatacak

Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Bu yardımlar yılın ilk on günü içinde hesaplara geçecek.

Seçim dönemlerinde yardımlar artıyor

Kanuna göre, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor. 2023 seçimlerine doğru gidilirken, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde partilere yeni ödemeler yapılacak.

Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İYİ Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak.

Böylece gelecek yıl AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, HDP’ye 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapılacak.

2022 yılında AK Parti 280.3 milyon, CHP 149.1 milyon, HDP 77.1 milyon, MHP 73.1 milyon lira hazine yardımı aldı.

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