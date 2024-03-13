2024 Gaziantep Aile Yılı lansmanı düzenlendi

Toplumun en küçük yapı taşı olan “Aile” nin güçlü ve sağlıklı olabilmesi, ailelerin yetiştirdiği çocukların geleceğe hazır olmasında önemlidir. Hızlı dönüşen dünyada aile yapısının korunması, gelişen teknolojinin getirdiği olumsuzluklardan ailenin etkilenmemesini, şuurlu birey, sağlıklı aile ve güçlü bir toplum modeli oluşturulması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından 2024 yılı Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edildi.

11 ANA TEMADA 75 FARKLI FAALİYET

Projede yapılacaklar, kurumların sorumlulukları ve nelerin işleneceğinin anlatıldığı, tanıtım toplantısı, Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.





Tanıtım toplantısında aile ve toplum yapısını güçlendirecek 11 ana tema ve belirlenen 75 farklı faaliyet anlatıldı. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, akrabalık ve komşu bağlarının sağlamlaştırılması, aile görev ve sorumluluk bilincinin arttırılması, güven ile empatinin oluşturulması, toplumda Türk örf ve adetlerini yaşatarak, yeni nesillere aktarmak amacıyla yürütülecek çalışmalar yapılan video ve slayt gösterileriyle gösterildi.





Toplantıda ayrıca projeye ait olan “gaziantepailem.com” internet sitesinin tanıtımı yapıldı, aylara dağıtılan temalar paylaşıldı. Buna göre Şubat- Ailemiz, İstikbalimiz, Mart- Şehir, Aile ve Ramazan, Nisan- Çocuk, Mayıs- Mutlu Aile, Haziran- Ailede İletişim, Temmuz- Gelenek ve Değerlerimiz, Ağustos- Sağlıklı Aile, Eylül- Yeni Yüzyılın Gençliği ve Eğitim, Ekim- Toplumsal Dayanışma, Kasım- Vefa ve Aralık- Aile Medeniyeti olarak belirlendi. Bu ayların temalarına göre proje hedeflerine yönelik etkinlikler yapılacak.





ŞAHİN: AİLE İÇERİSİNDE SORUN ÇÖZME KAPASİTESİNİ YÜKSEK TUTACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Medeniyet kodlarıyla toplumun aileerkil olduğunu dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:





“Bugün ‘Neden bu kadar savruluyoruz’ diye baktığımızda küreselleşme, hızlı şehirleşme





bizim büyük aile yapımızı önce çekirdek aileye dönüştürdü. Aile ve aile kurumumuzu korumamız gerektiğini görüyoruz. Bugün yaşadığımız olumsuz her şey birer sonuç. Bunların çözümü için her şeyi devletten Ankara’dan beklemeden birlikte rahmet var kuvvet doğar modelimiz Gaziantep Modeli ile çalışmaya başladık. Yaratılışa uygun yaşadığında, hareket ettiğinde mutlu oluyorsun. Hem bu dünyayı cennete dönüştürüyorsun hem de öbür dünyada cennette buluşuyorsun. Bizi biz yapan değerler üzerine inşa ettiğimiz medeniyet kodlarımız aileye odaklıyor. Ailede parçalanma nedenlerinin önlenmesi ve özellikle istişare mekanizmasının güçlendirilmesi, iletişim kanallarının açık olması önemli. Aile içerisinde sorun çözme kapasitesini yüksek tutacak şekilde çalışmak gerekiyor.”









BİLİMSEL YAKLAŞMAK, DOĞRU YÖNETMEK GEREKİYOR

Aile Akademisi’nin kuruluşunda yaşananları ve yapılan çalışmaları anlatan Başkan Fatma Şahin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:





“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerin dağılmasında nelerin önemli olduğunu araştırdık. Bunun önemini fark ederek bilimsel çalışma yapıyoruz. Bilimsel yaklaşmak, doğru yönetmek gerekiyor. Verdiğimiz destekle aile yüzde 80 dağılmadan duruyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak başladığımız andan itibaren anne, çocuk sağlığı konusunda çok büyük gayret göstererek aile yapısını korumaya yönelik atılımlar yaptık.”





Başkan Şahin konuşmasında ayrıca aile ve aile bireylerinin sağlığıyla eğitimlerine yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı, okul öncesi eğitim çalışmaları, gündüz bakım evleri, anaokulum bahçemde projesi, bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, eğitime destek, GASMEK, Engelsiz Yaşam Merkezi, KETEM, Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, sosyal yardımlar, Yuva Kurmak Sizden Destek Bizden Projesi, Gaziantep Aile Akademisi, Moral Evi, Alzheimer Merkezi, Aktif Yaşam Merkezi, İleri Yaş Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi, mobil uygulamalar ve Emekli Kart çalışması hakkında bilgi verdi.





















Çeber: Bu yılı aile yılı yapacak olan toplumun katkısı olacak

Valisi Kemal Çeber lansmanda yaptığı konuşmada projenin yönetilmesi ve yapılacaklar hakkında bilgi vererek şu ifadelere yer verdi:





“Böyle bir işe başlarken ki amacımız ailemiz. Rabbim bu memleketteki aile ocaklarını söndürmesin. Bu şehre ilişkin birçok şeyi konuşuyoruz. Konuştuğumuz zaman konularımızın birçoğunun sonunda güçlü aile yapısını, geleneklerimizi, özümüzden kaynaklanan ve bizi biz yapan değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Boşuna dememişler; ‘Devlet büyük bir ailedir, aile de küçük bir devlettir.’ Gerçekten bu ikisini ne kadar iyi idare ederseniz o kadar güçlü olursunuz. Güçlü olunca da mutlu olursunuz. Dolayısıyla bizim aile yapımızla ilgili hassasiyetlerimizi bir kez daha seslendirmek, bir kez daha gözden geçirmek ve bir kez daha güçlü bir şekilde söylemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu konuda herkesin katkısını bekliyoruz. Yapabileceğiniz ne varsa programlar içerisinde yer almanızı arzu ediyoruz. Bir noktaya daha özellikle temas etmek istiyorum. Bazı şeyler sadece Gaziantep’ te var. Mesela Aile Akademisi. Bu merkezle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. Yine sadece Gaziantep'te olan Diyanet Aile ve Gençlik Merkezi var. Bu da ailelerin ve gençlerin istifade ettiği bir merkez olarak hizmet veriyor.”

Aile yapısına ilişkin çok ciddi saldırılar var

Programda aile yapısına ilişkin çok ciddi saldırılar olduğunu değerlendiren Vali Çeber konuşmasına şu sözlerle devam etti:





“Sosyal medya, televizyonlar, dijital alem, bize örnek olarak gösterilmeye çalışılan çeşitli olaylar ile aile yapılarına yönelik saldırılar var. Bir millete ya da bir devlete zarar vermek istiyorsanız, aile yapısına zarar vermeniz lazım. Bizim de aile yapımıza dönüp tedbirleri almamız için ailemize sahip çıkmamız gerekiyor. İşte bunun için bu yılı Aile Yılı ilan ettik. Bu vesileyle inşallah bu sene sesimiz çok daha gür çıkacak. Her ayı fonksiyonlandırdığımız etkinliklerle çok yoğun programlar yapacağız. Sizden yeni öneriler, yeni teklifler bekleyeceğiz. Aileye dönük spor, sanat faaliyetleri olacak.”





Medeniyet kodlarıyla toplumun aileerkil olduğunu dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:





“Bugün ‘Neden bu kadar savruluyoruz’ diye baktığımızda büyük aile yapımızın önce çekirdek aileye dönüştüğünü görüyoruz ve aile kurumumuzu korumamız gerektiğini anlıyoruz. Bu durum karşısında Gaziantep Modeli ile çalışmaya başladık. Bizi biz yapan değerler üzerine inşa ettiğimiz medeniyet kodlarımız aileye odaklıyor. Ailede parçalanma nedenlerinin önlenmesi ve özellikle istişare mekanizmasının güçlendirilmesi, iletişim kanallarının açık olması önemli. Aile içerisinde sorun çözme kapasitesini yüksek tutacak şekilde çalışmak gerekiyor.”









Bilimsel Yaklaşmak, Doğru Yönetmek Gerekiyor

Aile Akademisi’nin kuruluşunda yaşananları ve yapılan çalışmaları anlatan Şahin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:





“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerin dağılmasında nelerin önemli olduğunu araştırdık. Bilimsel yaklaşmak, doğru yönetmek gerekiyor. Başladığımız andan itibaren anne, çocuk sağlığı konusunda çok büyük gayret göstererek aile yapısını korumaya yönelik atılımlar yaptık.”





Protokol konuşmalarının ardından protokol üyelerince toplu fotoğraf çekildi.









Tanıtım toplantısında aile ve toplum yapısını güçlendirecek 11 ana tema ve belirlenen 75 farklı faaliyet anlatıldı. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, akrabalık ve komşu bağlarının sağlamlaştırılması, aile görev ve sorumluluk bilincinin arttırılması, Türk örf ve adetlerini yaşatarak, yeni nesillere aktarmak amacıyla yürütülecek çalışmalar video ve slayt gösterileriyle gösterildi.





Toplantıda ayrıca projeye ait olan “gaziantepailem.com” internet sitesinin tanıtımı yapıldı. Aylara dağıtılan temalar paylaşıldı. Buna göre Şubat- Ailemiz, İstikbalimiz, Mart- Şehir, Aile ve Ramazan, Nisan- Çocuk, Mayıs- Mutlu Aile, Haziran- Ailede İletişim, Temmuz- Gelenek ve Değerlerimiz, Ağustos- Sağlıklı Aile, Eylül- Yeni Yüzyılın Gençliği ve Eğitim, Ekim- Toplumsal Dayanışma, Kasım- Vefa ve Aralık- Aile Medeniyeti olarak belirlendi.



