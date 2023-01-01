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23 milyon dolarlık vurgun

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, hayali ihracat yaptığı belirlenen bir şebekeyi takibe aldı.

Şahin Şen
04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Çetenin 204 milyon dolarlık ihracat yaptığına dair sahte belge hazırladıkları, bu yöntemle 23 milyon 695 bin dolar KDV iadesi aldıkları öğrenildi. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen mali polis, hayali ihracat yaptıkları iddia edilen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki tabin ardından düğmeye basan ekipler İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır’ı kapsayan 6 ilde eş zamanlı baskın düzenledi. Listede bulunan 16 kişiyi gözaltına alan ekipler, birçok belgeye de el koydu. Mali şube ve vergi müfettişlerinin yaptığı incelemede şüphelilerin sahte belgelerle devleti dolandırdıkları ortaya çıktı.

HAYALİ İHRACAT

Çete sahte belge düzenleyerek, 204 milyonluk ihracat yaptıklarını gösterdi. Bu rakamın karşılığı olarak ta 23 milyon 695 milyon dolar KDV iadesi aldıkları belirlindi. Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda; hayali ihracat ve sahte banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ederek düşük vergiler ile ithalat işlemi yapıldığı, hayali ihracattan kaynaklı KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullanıldığı belirlendi. Şebekenin KDV iadelerinden elde gelirle yazlık, lüks daire, lüks araç aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulduğu ve devleti uğrattıkları zararın giderilmesi için bu malların kullanılacağı öğrenildi.




#Operasyon
#Suç
#Mali Suçlarla Mücadele
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