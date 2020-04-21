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23 Nisan’a özel 100. Yıl Marşı

Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920’nin yüzüncü yılına özel marş hazırladı. Kendilerine ithaf edilen tek bayramda çocuklar, bu marşı evlerinde hep birlikte söyleyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, heyecanını, “23 Nisan’da hep birlikte ‘Yüzyıllar yaşa 23 Nisan’ diyeceğiz” şeklinde dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MEB, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920’nin yüzüncü yılına özel marş hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın yüzüncü yıl dönümüne özel hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “23 Nisan’da hep birlikte ‘Yüzyıllar yaşa 23 Nisan’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe tarafından bestelenen marşın sözleri şöyle: “Gözlerimde ışık gibi. Bağımsızlık hediyesi Uyandırır bir bayrama. Bu dünyada bir tek bizi Gurur bizim, inanç bizi. Yarınlar bizim sen buna inan. Atamızdan armağan. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan. Kanatlanan kuşlar gibi. Sonsuz mavi gökler gibi. Selam gönder tüm dünyaya. Dalgalanan bayrağım gibi. Gurur bizim, sevinç bizim. Yarınlar bizim sen buna inan. Atamızdan armağan. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan.”

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