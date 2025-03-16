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25 Batılı liderle Ukrayna zirvesi

25 Batılı liderle Ukrayna zirvesi

04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konulu zirveye katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konulu zirveye katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25 Batılı ülke liderinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen Ukrayna konulu zirveye katıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da 2 Mart’ta düzenlenen zirvenin devamı olan toplantıda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Milli Savunma Üniversitesi’ne geldi. Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katılan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

NATO VE AB DE TOPLANTIDA

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2 Mart’ta düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin devamı olan ve çevrimiçi toplantıda 25 Batılı lider yine Ukrayna’yı masaya yatırdı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra Avrupa ülkeleri, Ukrayna, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’dan katılımcılar toplantıda bir araya geldi.



#Recep Tayyip Erdoğan
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#Politika

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