Gündem 25 ilde FETÖ operasyonu 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
ANKARA

25 ilde FETÖ operasyonu: 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 25 ilde gözaltı kararı verdi.

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Haber Merkezi DHA
25 ilde FETÖ operasyonu: 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 35 zanlı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda zanlılardan 35'i yakalandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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