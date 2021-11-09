25 ilde FETÖ operasyonu: 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Devlet Bahçeli: Şehidin bacısına sövmek soysuzluktur şerefsizliktir

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Bizi biz yapan, bizi bir kültüre, medeniyete bağlayan ne varsa hedef alınmaktadır. Aziz milletimiz, şehitlerimiz, muhterem aileleri haklarını helal etsinler. Bugünlerimizi borçlu olduğumuz kahramanlarımızı, muhterem ailelerini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Bunlara hakaret ve küfür bir bakıma şehitlerimize hıyanettir. Açık açık söylüyorum bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir' şeklinde konuştu.