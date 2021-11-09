Gündem İstanbulda şafak vakti 25 adrese torbacı baskını Çok sayıda gözaltı var
İSTANBUL

İstanbul'da şafak vakti 25 adrese torbacı baskını: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti harekete geçti. 25 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika İstanbulda şafak vakti 25 adrese torbacı baskını: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda şüpheli gözaltında
İHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda şüpheli gözaltında

Önceden belirlenen 25 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda adreslerde arama yapıldı, çok sayıda şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA'DA BİR GÖZALTI

Operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda şüpheli gözaltında
DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda şüpheli gözaltında

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eve giren polis, narkotik arama köpeği Wisha ile içeride arama yaptı. Baskın sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda şüpheli gözaltında

Konya'da korkutan deprem: Dört saatte 30 kez sallandı
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 20.43’te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. Saat 00.52’ye kadar 30 artçı deprem kaydedildi.
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Depremin ardından harekete geçerek hasar oluşan mahallelere ulaşan AFAD ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor.
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112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Yönetim Merkezine gelen ihbarlarda Meram ilçesi Kızılören, Tepekent, Meram Yaka, Akıncılar, Dere, Havzan, Sefaköy, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek, Erenkaya, Özalkent, Akpınar ve Nişantaşı Mahallesi ile Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesinde, bazı binalarda çatlaklar olduğu belirtildi.
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Konya AFAD Arama Kurtarma Ekibi tam donanımlı arama kurtarma aracı ve personeli ile bir evin çöktüğü, bazı evlerde de çatlakların meydana geldiği Kızılören Mahallesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler de hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere ihbar gelen yerlere görevlendirildi.
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37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, 6 teknik ekip sahada görev yapıyor.
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
Title
Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya 5.1'lik depremle sallandı
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, depremde herhangi bir can kaybı olmadığını, şimdiye kadar ulaştıkları bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.
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Vali Özkan, depremin merkez üssü olan Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkan yaptığı açıklamada, \"Elhamdülilah herhangi bir can kaybımız yok. Şimdiye kadar ulaştığımız bir olumsuzluk yok. Bizim bütün unsurlarımız, bütün bakanlıklarımızın teknik elemanlarıyla beraber tarama işlemlerini sabaha kadar aralıksız devam ettirecektir. Ola ki tespit edemediğimiz milyonda bir ihtimal de olsa bütün bu riskleri ve ihtimalleri esas alarak Belediyemizin, Kızılay’ımızın, AFAD’ın koordinasyonunda sabaha kadar arkadaşlarımız mahallemizde vatandaşlarımızla beraber olacaktır. Kızılören mahallelimize ve muhtarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diyoruz. Bütün kamu kuruluşları ihtiyacı olan arkadaşlarımız olursa, evlerine giremeyecek vatandaşlarımız olursa, odalarımız hem çadırlarımız hem kamu misafirhanelerimiz hem de bizim kendi evlerimiz var. Bu akşam sizleri misafir edeceğiz. İlk etapta il koordinasyon kuruluna kriz merkezine gittik, orada planlamalarımızı yaptık. Ekiplerimizi seferber ettikten sonra biz de vatandaşlarımızla geçmiş olsun demek üzere buradayız\" dedi.
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Konya'da korkutan deprem: Dört saatte 30 kez sallandı
Konya'da dün akşam saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 00.52'ye kadar 30 artçı deprem yaşandı. Korkutan depremler sonrası 37 bina ile ilgili hasar ihbarı gelirken, depremin ardından harekete geçen AFAD ekipleri ise hasar oluşan binalarda çalışmalarına devam ediyor.

TEM’de dokuz araç birbirine girdi: İstanbul istikameti trafiğe kapandı
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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan H.Y. idaresindeki 34 EFT 743 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce önünde ilerlemekte olan M.Y. kontrolündeki 06 YA 1757 plakalı Mercedes marka tıra ve daha sonrasında ise bariyerlere çarptı.
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Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önünde ilerleyen araçlara çarpması neticesinde toplam 9 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Yolcu otobüsü ile birlikte 2’si tır, 1’i çekici ve 5 otomobilin karıştığı kazada 06 BE 2228 plakalı otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçta bulunan Y.T. yaralandı.
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Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Bölgeye ulaşan ekiplerce kazada yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kazanın meydana geldiği istikamette yaklaşık 2 saat boyunca trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası 2 yaralı
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TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası 2 yaralı
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TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası 2 yaralı
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TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası 2 yaralı
Title
TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası 2 yaralı
Title
TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası 2 yaralı
Title
TEM’de 9 araçlı zincirleme trafik kazası 2 yaralı
TEM’de dokuz araç birbirine girdi: İstanbul istikameti trafiğe kapandı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 1'i yolcu otobüsü, 2'si tır, 1 çekici ve 5 otomobil olmak üzere toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile yaklaşık 2 saat kapalı kalan İstanbul istikametinde araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Ankara ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
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Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yaratırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi.
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Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.
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Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste \"Acaba meteor mu?\" sorusunu akıllara getirdi.
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Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.
Ankara ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yaratırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi.


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Eldivan Belediye Başkanı 'makamında mahkeme kurdu' iddialarına yanıt verdi

Çankırı'ya bağlı Eldivan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın, makam odasında özel mahkeme kurarak bir vatandaş ile ailesini ilçeden kovduğu iddiaları ortaya atıldı. Lafcı, yaptığı basın açıklaması ile sosyal medyada yayılan ve haber sitelerinin de gündemine aldığı iddiayı kesin bir dille yalanladı. Olayın, S.Y. isimli şahsın eşi ile birlikte çekmiş olduğu cinsel içerikli ve yayımlanması Türk Hukukuna göre yasak olan ve suç teşkil eden görüntüleri internet ortamına yüklemesi üzerine geliştiğini aktaran Lafcı, "Şahıs basında yer alan ifadesinin aksine bilakis kendisi dükkânı zaten tahliye edeceğini ve ilçeden taşınmak istediğini beyan etmiştir" ifadelerini kullandı. Lafcı, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına ve mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Öte yandan Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada ise yayınlanan görüntü ve haberlerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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