2,5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

Dünyanın ilk şehir Token’i olan İzmir Token’i halka arz eden Barış Turgut’la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han, holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmış, şirkete güvenerek yüzde 17 gibi yüksek faiz getirisiyle paralarını veren 2 bin 500’ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak paralarını talep etmişti.





YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Büyük vurgun sonrası İzmir polisi bu sabah harekete geçti. 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanı operasyonlar yaptı. Yapılan baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. İlk ihbarın yapıldığı 1 Şubat gününden itibaren sırra kadem basan Sedat Ocakçı’yı yakalamak için özel bir çalışma yapıldı. İzmir Mali Şube ekiplerince Ocakçı’nın yurt dışına kaçma şüphesine karşı Sedat Ocakçı dahil 14 kişiye 1 şubat günü yurtdışına çıkış yasağı getirildi.





KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Ocakçı Holding kurucusu ve sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı’nın yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak için Adana’ya gittiğini belirleyen İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için Adana Emniyeti ile temasa geçti. Gizlendiği adresi belirlenen Ocakçı çiftini yakalamak için Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Ocakçı çifti gizlendikleri adreste kıskıvrak yakalandı.





AÇIKLAMAYA BORÇ YAZDIRMIŞ

2.5 milyonluk vurgunun yapılan bir ihbarla ortaya çıktığı öğrenildi. İhbarda bulunan müştekinin “Yapay zeka ile borsada para kazanmayı sağladıklarını, buraya

yatıralan para karşılığında aylık yüzde 17 tutarında kar payı ödemesi yapacaklarını, genellikle toplantılarda bizden çalışıp çalışmamızın kendisine bir faydasının olmadığını zaten kendisinin para kazandığı gibi söylemlerde bulunuyorlardı. Bende bu söylemlere ve şirketin tüm çalışanlarının neredeyse sisteme dahil olmasından dolayı Ekim ayında 390 bin lira parayı Sedat Ocakçı isimli şahsın danışmanlık hizmetleri hesabına yolladım. Daha sonra elden nakit olarak 310 bin lira para yatırdım, toplamda 700 bin lira tutarında para yatırmış oldum. Yatırılan paralarda Sedat Ocakçı isimli şahıs açıklama kısımlarına “borç verdim” şeklinde ibarelerin yazılmasını istiyordu” dedi.





TABELA DİKİP BIRAKTI

Polis ekiplerince Sedat Ocakçı’nın 15 Temmuz 2023 günü Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi yatırım alanında Ocakçı holding bünyesinde yer alan bölgeyi Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayii Anonim Şirketi unvanlı şirketine tahsis ettiği ve hava taşıtları imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan ettiği belirlendi. Belirlenen alanda 3-4 ay süresince hafriyat alım çalışması yapıldığı ancak söz konusu alanda Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin yazılı tabelanın dışında hiç bir inşaat faaliyetinin olmadığı da tespit edildi. Emniyetin yaptığı çalışmalarda 25 mağdurun 15 milyona yakın parasının ortadan kaybolduğu, bunun yanı sıra şirket çalışanlarının da vurgundan payını aldığı ortaya çıktı.





“O ÇOK SEVDİĞİNİZ PARALARINIZ YATACAK”

Çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, “Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum” ifadelerini kullandı.







