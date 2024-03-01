250 bin dolar iddiaları: Liste pazarlığı için mi?

CHP'li iki ismin odağında bulunduğu Meclis’te bulunan 250 bin dolar iddiaları durulmuyor. CHP'li Veli Ağbaba ile Seyit Torun'un 'Kameralar incelensin' restine karşılık yeni sorulara yanıt aranıyor. İddianın aday belirleme sürecini kapsaması ‘250 bin dolar liste pazarlıklarının bir parçası mı?’ sorusunu gündeme taşıdı. Ağbaba'nın CHP içinde eş genel başkan gibi davranması ve Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'le akrabalık bağı taşıması da Meclis koridorlarında sıkça tartışılır oldu.

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ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE Mİ UNUTULDU?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un odasında 250 bin dolar unuttuğu iddiaları farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. İddiaya göre, Veli Ağbaba, parayı yerel seçimde yarışacak adayların belirlenme sürecinde unuttu. 250 bin doların hangi iş için kullanılacağı da Meclis koridorlarında sorgulanan bir diğer soru oldu.





YAKINLARINI ADAY GÖSTERDİ

Aynı zamanda, CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ağbaba'nın, Çankaya başta olmak üzere pek çok seçim çevresinde kendisine yakın isimlerin aday gösterilmesi için Parti Meclisi ve MYK üzerinde baskı kurduğu biliniyor.





KUPON BELEDİYELER

Kulislerde, Ağbaba'nın CHP içinde eş genel başkan gibi davrandığı ve “kupon belediyeler” olarak değerlendirilen 18 seçim çevresinde ise kendisine yakın isimleri aday gösterdiği de iddia edildi. Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner'le akrabalık bağı taşıdığı da vurgulanan Ağbaba'nın 'toy bir siyasetçi olarak değerlendirilen Güner'in arkasında güç olduğu da Ankara kulislerinde konuşuluyor. Güner'in seçimi kazanması halinde, 6 milyar 200 milyon liralık bütçesiyle Türkiye'deki pek çok ili geride bırakan Çankaya Belediyesi'nin perde gerisinden Ağbaba tarafından yönetileceği de iddialar arasında.





KAYITLAR TARANIYOR

Geriye dönük güvenlik kamerası taramasında iddialara konu olan market poşetine dikkat edilecek. Poşetin getirilip getirilmediği, getirildiyse kimin elinde olduğu, unutulup unutulmadığı ile teslim alınmasına ilişkin karelerin olup olmadığına görüntülerde bakılacak. Bunun için milletvekillerinin kullandığı halkla ilişkiler binasının otopark dahil giriş çıkış kayıtları, gerekirse Meclis'in girişine ilişkin kayıtlar da gözden geçirilecek. İnceleme maratonunun sonunda 250 bin dolar dolu poşet iddiasının gerçek olup olmadığı açığa çıkacak.



