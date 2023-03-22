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250 tarihi eser enkazdan kurtarıldı

Hatay’da depremde zarar gören tarihi eserlere yönelik çalışmalar hız kazandı. Yıkıntılar tek tek fotoğraflanıp belgelendirilirken enkazdan da 250’den fazla eser kurtarıldı. Her hafta belirlenen bölgedeki eserlere yoğunlaşan ekipler, bu hafta İhsaniye Camii ile Rum Ortodoks Kilise üzerinde çalıştı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Depremde zarar gören tarihi eserler.

Depremde zarar gören tarihi eserler.

Deprem sebebiyle tarihi eserlerin de yıkıma uğradığı Hatay’da, afet kazı ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 250’den fazla eser enkazdan kurtarıldı. Her hafta belirlenen bir bölgedeki eserlere yoğunlaşan ekipler bu hafta İhsaniye Camii ile Rum Ortodoks Kilisesi’nde çalışıyor.

YIKILMA ŞEKLİNE GÖRE ANALİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, depremde zarar gören eserlerin restorasyon sürecini 1 Mart’ta başlattı. Bilim kurulları oluşturuldu, dernek, STK ve alanında uzman kişilerle istişareler yapıldı. Çalışmalarda yıkıntılar tek tek fotoğraflanarak bütün özellikleriyle belgeleniyor. Yerinde gözleme dayalı inceleme, tespit ve acil geçici önlemler belirleniyor. Depremin eserdeki etkisinin bu aşamada anlaşılmasının, daha sonraki koruma amaçlı restorasyon ve rekonstrüksiyon gibi çalışmalara yol göstereceği vurgulanıyor. Dağılan, yerle bir olan parçaları moloz yığını olarak değil orijinal yapının bir parçası olarak görülüp yıkılma şekline göre yeniden analiz ediliyor. Uzmanlar en ufak bir parçanın dahi çok değerli olduğunun altını çiziyor.

ÇALINMA RİSKİNE KARŞI KORUMA

Meryem Ana Kilisesi, Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi, Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi, Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi, Antakya Sinagogu hasar gören eserlerden sadece birkaçı. Özellikle Hatay’da kiliselerin büyük bölümü depremde yerle bir oldu. Kiliseler içerisindeki ikonalar ve tarihi eser niteliğindeki birçok parça tahrip oldu. Enkazdan çıkarılan bazı değerli parçalar çalınma ya da yok olma riskine karşı Müzeler Müdürlüğü’ne teslim edildi.



#Deprem
#Tarihi Eserler
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
3 saat önce
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