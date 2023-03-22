250 tarihi eser enkazdan kurtarıldı

Deprem sebebiyle tarihi eserlerin de yıkıma uğradığı Hatay’da, afet kazı ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 250’den fazla eser enkazdan kurtarıldı. Her hafta belirlenen bir bölgedeki eserlere yoğunlaşan ekipler bu hafta İhsaniye Camii ile Rum Ortodoks Kilisesi’nde çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, depremde zarar gören eserlerin restorasyon sürecini 1 Mart’ta başlattı. Bilim kurulları oluşturuldu, dernek, STK ve alanında uzman kişilerle istişareler yapıldı. Çalışmalarda yıkıntılar tek tek fotoğraflanarak bütün özellikleriyle belgeleniyor. Yerinde gözleme dayalı inceleme, tespit ve acil geçici önlemler belirleniyor. Depremin eserdeki etkisinin bu aşamada anlaşılmasının, daha sonraki koruma amaçlı restorasyon ve rekonstrüksiyon gibi çalışmalara yol göstereceği vurgulanıyor. Dağılan, yerle bir olan parçaları moloz yığını olarak değil orijinal yapının bir parçası olarak görülüp yıkılma şekline göre yeniden analiz ediliyor. Uzmanlar en ufak bir parçanın dahi çok değerli olduğunun altını çiziyor.