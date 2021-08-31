Gündem 28 Şubat davasında müebbet alan Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçti
İZMİR

28 Şubat davasında müebbet alan Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçti

Yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz günlerde cezaevine gönderilen emekli Orgeneral Çetin Doğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Doğan, hastanedeki kontrolün ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
28 Şubat davasında müebbet alan Çetin Doğan sağlık kontrolünden geçti
Çetin Doğan

İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi’nde kalan eski Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk işlemleri için, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Emekli Orgeneral Çetin, hastanedeki tahlil, tetkik ve tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilini ziyaret etmek için İzmir Cezaevi'ne gittiğini ancak bugün de sağlık sorunları nedeniyle üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrendiği söyledi.

Emekli Orgeneral Çetin'in daha önce by-pass ameliyatı olduğunu belirten Avukat Ersöz, "Bunu bağlı kalbinde sorun var. Yine daha önce belinden ameliyat olmuştu. Ameliyat olduğu bölgedeki disklerden birinde kayma meydana gelmiş. Şu an eğilip, ayakkabısını bile bağlayamayacak durumda. Geçen hafta da kendisi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edilmişti" dedi.

Hepsi cezaevinde
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Hepsi cezaevinde

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