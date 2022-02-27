28 Şubat’ın ilk NFT’si: KADEM'den dijital farkındalık hareketi

Kadın ve Demokrasi Derneği’nden (KADEM), yapılan açıklamaya göre, dernek 28 Şubat’ın 25’inci yılında, o dönemin karanlığını hatırlatacak ve süreci yaşamayan genç neslin empati kurmasını sağlayacak dijital bir farkındalık hareketine imza attı.

“Bir Daha Asla” sloganıyla başlatılan dijital harekete, zulme ve haksızlığa göz yummayan herkes katılabilecek. Kampanyaya katılmak için “www.28subat.net” adresine girmek ve dönemi simgeleyen siyah sayfaya tıklayarak bir piksellik alanı aydınlatmak yeterli olacak.

Aydınlatılan her piksel, katılımcıyı 28 Şubat mağdur ve şahitlerinin kaleme aldığı satırlara ulaştıracak. Dönem şahitlikleri ve karanlık günlerin hissiyatıyla dolu her mesaj, benzer bir karanlığın yeniden yaşanma ihtimaline karşı “Bir daha asla” mesajı verecek.

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Kampanyaya katılanlar, açılan mesajları kendi mesajlarını da ekleyerek sosyal medyada paylaşabiliyor.

15 TEMMUZ’A GÖNDERME

KADEM’in kampanyasıyla 28 Şubat’a ilişkin ilk NFT (benzersiz dijital varlık) de ortaya çıkmış olacak. Katılımcıların tıklamalarıyla oluşacak NFT, aynı zamanda 28 Şubat’ın dijital ortamdaki ilk tescilli hali olacak ve 15 Temmuz direnişine göndermede bulunacak.

KADEM’in kampanyasının web sitesine “www.28subat.net” adresinden, “#BirDahaAsla” etiketli mesajlarına sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

ÖNDER: Darbelerin karşısındayız

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 28 Şubat’ın yıl dönümüne ilişkin, imam hatip camiası olarak Hakk’ın ve halkın iradesinin yanında, darbelerin karşısında olduklarını bildirdi. 28 Şubat’ın Türkiye için “yüz karası bir dönem” olarak nitelendirildiği açıklamada, “O gün yaşananlar, Anadolu insanı için inancına ve değerlerine bağlı olarak hayatını devam ettiremediği, ülke geleceğinde aktif rol almasının hazmedilmediği bir zihniyetin tezahürü anlamına geliyordu” değerlendirmesinde bulunuldu. Darbelerin, antidemokratik uygulamaların mağdurunun tüm toplum olduğu belirtilen açıklamada, 28 Şubat sürecindeki hukuksuz uygulamaların, Batı Çalışma Grubu’nun fişlemeleri ve keyfi yasaklar nedeniyle birçok kişinin mağduriyet yaşadığı aktarıldı. Açıklamada 28 Şubat sürecinde özellikle imam hatip liselerinde okuyan öğrenciler, başörtülü genç kızlar, ve dini hassasiyet taşıyanlar başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin haklarının gasp edildiği belirtildi.