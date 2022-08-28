Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı. Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesindeki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'A SSAĞANAK YAĞMUR GERİ Mİ GELİYOR?

1 Eylül Çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

28 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir’in güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi ile Ankara’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

29 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.