Gündem Bu hafta hava nasıl olacak?
İSTANBUL

Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
29 Ağustos-2 Eylül hafta hava nasıl olacak? Sıcaklar düşecek mi? Yağmur yağacak mı?
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı. Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesindeki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'A SSAĞANAK YAĞMUR GERİ Mİ GELİYOR?

1 Eylül Çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

28 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir’in güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi ile Ankara’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

29 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türklerin dünyayı titreten silahları

Türkler'in dünyayı titreten silahları

Çoğunun adı bilinmiyor: İşte tarihe damga vuran o savaş aletleri.
​Yargıtaydan resmi tatil kararı

​Yargıtay'dan resmi tatil kararı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor.
Aslan balıklarına yaklaşmayın dokunmayın uyarısı

​Beyoğlu'ndaki binanın çökme anı kamerada.

​MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi.

​Ölü ve yaralılar var.

Aşiret düğününde gelin ve damada takı takmak için yarıştılar.

Herkes dokuz tane sanıyordu​: Yerini öğrenince çok şaşıracaksınız.

​Yeniden ayağa kalkmaya çalışan FETÖ İzmir'de kök salıyor.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi: Mahsur kalanlar var.

​Yeni Şafak'ın manşeti oyununu bozdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.