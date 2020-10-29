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İSTANBUL

29 Ekim coşkusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhuriyet’in 97’inci yaşını öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden Cumhuriyetin hem tarihsel sürecine hem de geleceğine ışık tutacak uzun soluklu bir yayın programı hazırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çarşının Nuruosmaniye kapısında başlayan ve Kalpakçılar Caddesi boyunca devam eden Cumhuriyet yürüyüşü, Beyazıt kapısında sonra erdi.
Çarşının Nuruosmaniye kapısında başlayan ve Kalpakçılar Caddesi boyunca devam eden Cumhuriyet yürüyüşü, Beyazıt kapısında sonra erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Türk bayraklarıyla donatılan tarihi Kapalıçarşı’da esnaf, taraftar grupları ve vatandaşlar, bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Çarşının Nuruosmaniye kapısında başlayan ve Kalpakçılar Caddesi boyunca devam eden Cumhuriyet yürüyüşü, Beyazıt kapısında sonra erdi. Esnaf, taraftar grupları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu ile Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Okulu Korosu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan “Ölümsüz Cumhuriyet” eseriyle online ortamda buluştu.

EBA’DA BAYRAM VAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhuriyet’in 97’inci yaşını öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden Cumhuriyetin hem tarihsel sürecine hem de geleceğine ışık tutacak uzun soluklu bir yayın programı hazırlandı. Programda “Jazzberry Tunes” isimli müzik grubu da yer alacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, TRT EBA kanallarında yarın saat 09.00’da başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuklara “Hazır mı bayraklarımız çocuklarım? Madem her ev bir okul oldu, her oda bir sınıf... Öyleyse her pencerede bir bayrak dalgalansın, bayram başlasın...” çağrısında bulundu.

  • 19.23’te Büyük Cumhuriyet Konseri var
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacağını bildirdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bugün 19.23’te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti. Altun, Akdeniz’de 97 dalgıçla gerçekleştirilecek özel su altı ışık gösterisinin 97’nci yıl heyecanına eşlik edeceği kaydetti.
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