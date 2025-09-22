Yeni Şafak
3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü: 127 yaşındaki 'Ayşe Nine' hayatını kaybetti

22/09/2025, Pazartesi
Amasyalı Ayşe Nine
Amasya’nın Suluova ilçesinde 127 yaşındaki Ayşe Bayrı, hayatını kaybetti. 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 5 çocuk ve 20 torun sahibi Ayşe Nine, son yolculuğuna uğurlandı.

Nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı bir süredir hastanede tedavi altında tutulan 1 Temmuz 1898 doğumlu Ayşe Nine, hayatını kaybetti.


Osmanlı’nın son üç padişahı
II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin
ile
Mustafa Kemal Atatürk
’ten
Recep Tayyip Erdoğan
’a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bayrı’nın cenazesi Hacı Mustafa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine katıldığı Bayrı’yı geçen sene bayramda evinde ziyaret ettiğini hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun,
"Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun"
diye konuştu.

