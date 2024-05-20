3 soruda Reisi’nin helikopter kazası: Arkasında eğer İsrail varsa...

Diğer bir senaryo da komplo teorisine yakın olsa da ülke içi bazı siyasi grupların işin içinde yer alması.

Oldukça eski bir helikopterle bozuk hava şartlarında dağlık bir bölgede uçuş kararı alınması bu tür söylentileri güçlendirici etki yapıyor.