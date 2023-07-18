30 bin dolara sahte vatandaş

Yerli ve yabancılar için 10 bin ila 30 bin dolar arası değişen ücretlerle sahte belge hazırladığı tespit edilen 4 çete üyesi tutuklandı. Şebekenin bazı müşterilerine aynı anda pasaport, ehliyet, kimlik ve sahte oturum belgesi düzenleyerek adeta sahte vatandaş oluşturduğunu belirleyen İstanbul polisi, çete üyelerinin özellikle ABD’ye ait pasaport, sürücü belgesi ve kimlik için 30 bin dolar istediğini ortaya çıkardı. Yurt içi ve dışındaki alıcılara kargo ile sahte belgeleri ulaştıran şebekenin yakalanması için harekete geçen ekipler İstanbul merkezli, 5 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 373 sahte pasaport, 288 sahte kimlik, 5 kart basma cihazı, 2 kart baskı makinesi, 5 yazıcı, 5 kimlik kaplama cihazı, 4 kesme makinesi, 2 fotokopi makinesi, 2 kart okuma cihazı, 5 mor ışık cihazı, 2 tabanca, ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Çete üyesi 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.