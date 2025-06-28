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30 Haziran’dan sonra temizlik var

30 Haziran’dan sonra temizlik var

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kurultay davasından çıkacak mutlak butlan ya da çağrı heyeti kararından sonra, CHP içindeki tüm cepheler için odak nokta, toplanacak olan olağan kurultay olacak.

Parti kime kalırsa kalsın, yönetimde olacak ekip Genel Merkez’e muhalif olanları temizleyecek. CHP kulislerinde, mutlak butlan kararı ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi halinde, partiyi 2 ya da 3 yıl içinde olağan kurultaya götüreceği dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelmesi halinde ilk işinin kurultaya şaibe karıştıran isimleri partiden tasfiye etmek olacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu kurultaya kadar örgüt ve delegeler üzerinden yeniden yapılanıp partiyi kendi belirlediği bir isme devretme amacını saklı tutmuyor. Mutlak butlan çıkmaması halinde ise Özel, partide yönetime aykırı kim varsa temizliğe kalkışacak. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun dönmesini istemeyen Genel Merkez, örgüt ya da delege kararıyla partinin kurultaya götürülmesi planları yapıyor. Bunun altında, Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin kendileri için gereken dizaynı sağlayamadan yönetimi devretmesi amacı yatıyor.



#CHP
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