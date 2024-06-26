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31 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 275 şüpheli gözaltında

Adana ve Edirne merkezli 31 ilde “SİBERGÖZ-46” operasyonlarında; hesaplarında toplam 7 Milyar 40 Milyon TL işlem hacmi bulunan 275 şüpheli yakalandı.

Seren Som
12:56 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Toplam 555 milyon 750 bin lira değerinde 81 otomobil, 19 iş yeri ve 4 arsaya el konuldu.
Toplam 555 milyon 750 bin lira değerinde 81 otomobil, 19 iş yeri ve 4 arsaya el konuldu.

Adana ve Edirne merkezli 31 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen “Sibergöz-46” operasyonlarında; hesaplarında toplam 7 Milyar 40 Milyon TL işlem hacmi bulunan 275 şüpheli yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde;
Adana ve Edirne merkezli Bursa, İstanbul, Hatay, Muğla, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, Eskişehir, Denizli, Mardin, Samsun, Yalova, Sakarya, Konya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Yozgat, Diyarbakır, Aydın, Bartın, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Kütahya, Rize, Nevşehir
’de gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-46” operasyonlarında;


Adana'da 242 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, İstanbul, Hatay, Muğla, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, Eskişehir, Denizli, Mardin, Samsun, Yalova, Sakarya, Konya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Yozgat, Diyarbakır, Aydın, Bartın, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Kütahya, Rize, Nevşehir’de “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, şüphelilerin banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde 7 Milyar TL (450 Milyon Dolar) işlem hacminin bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak akladıkları tespit edilen 242 şüpheli yakalandı.


Edirne'de 33 şüpheli yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda; yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yasa dışı bahis ile bağlantılı yaklaşık 40 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.



#Edirne
#Sibergöz Operasyonu
#Adana
#Yasadışı Bahis
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