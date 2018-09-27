Gündem 32 yıl sonra aynı yöntem Etleri pişirip afiyetle yediler
ADANA

Şarbon olmadığını ispat etmek için mangal yapıp yediler

32 yıl sonra aynı yöntem: Etleri pişirip afiyetle yediler

Adana'da kasaplar, sosyal medyada yayılan “Adana Kasaplar Çarşısı’nda şarbon var” iddialarına mangal yaparak tepki gösterdi. Şarbon söylentilerinin çıktığı Adana Hasan Öztürk Kasaplar Çarşısı’nda toplanan bir grup kasap, mangal yaparak tepki gösterdi. Bu durum akıllara Çernobil faciasının ardından çaylarda radyasyon olmadığını ispatlamak için kameralar önünde çay içen Sanayi ve Ticaret Bakanı Aral'ı getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak IHA
Etlerde şarbon olmadığını ispat etmek için kameralar önünde mangal yakıp et yiyen grup, akıllara 32 yıl önceki olayı getirdi.
Etlerde şarbon olmadığını ispat etmek için kameralar önünde mangal yakıp et yiyen grup, akıllara 32 yıl önceki olayı getirdi.

Şarbon söylentilerine mangal yaparak tepki gösteren kasap esnafına, Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur da destek verdi.

"Etiniz şarbonlu diyede şarbon vardır"

Adana Kasaplar Çarşısı’nda yakılan mangalın başına geçen Yağmur, vatandaşlara etlerde kesinlikle şarbon olmadığı mesajını verdi. Pişirilen etleri çarşı esnafına ve vatandaşlara dağıtan kasaplar, "Etiniz şarbonlu diyende şarbon vardır" diyerek tepki gösterdi.

Kasaplar Çarşısında şarbon olduğu iddialarını sosyal medyada yayan kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını belirten Yağmur, "Kasaplar çarşısında şarbon olduğu iddiasını çıkaran ya bilgisiz ya da birilerinden talimat alarak kasapları linç etmeyi amaçlıyor. Ama ben kasap esnafımı kimseye yem etmem" dedi.

32 yıl sonra yine aynı yöntem

Saruhan Yağmur ve beraberindekiler açıklamanın ardından mangal yakıp, ellerinde etleri pişirerek afiyetle yediler.

Şarbon olmadığını ispatlamak için gazetecilerin önünde etleri pişirip yiyen grup, akıllara 32 yıl önce yaşanan başka bir olayı getirdi.

Çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içen Bakan Aral.

Çernobil faciası (1986) sonrası çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içerek poz veren ANAP’ın kurucularından eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral'ın o dönemdeki fotoğrafı adeta bir simge haline gelmişti.

Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.
Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.