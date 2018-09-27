32 yıl sonra aynı yöntem: Etleri pişirip afiyetle yediler

Şarbon söylentilerine mangal yaparak tepki gösteren kasap esnafına, Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur da destek verdi.

"Etiniz şarbonlu diyede şarbon vardır"

Adana Kasaplar Çarşısı’nda yakılan mangalın başına geçen Yağmur, vatandaşlara etlerde kesinlikle şarbon olmadığı mesajını verdi. Pişirilen etleri çarşı esnafına ve vatandaşlara dağıtan kasaplar, "Etiniz şarbonlu diyende şarbon vardır" diyerek tepki gösterdi.

Kasaplar Çarşısında şarbon olduğu iddialarını sosyal medyada yayan kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını belirten Yağmur, "Kasaplar çarşısında şarbon olduğu iddiasını çıkaran ya bilgisiz ya da birilerinden talimat alarak kasapları linç etmeyi amaçlıyor. Ama ben kasap esnafımı kimseye yem etmem" dedi.

32 yıl sonra yine aynı yöntem

Saruhan Yağmur ve beraberindekiler açıklamanın ardından mangal yakıp, ellerinde etleri pişirerek afiyetle yediler.

Şarbon olmadığını ispatlamak için gazetecilerin önünde etleri pişirip yiyen grup, akıllara 32 yıl önce yaşanan başka bir olayı getirdi.

Çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içen Bakan Aral.

Çernobil faciası (1986) sonrası çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içerek poz veren ANAP’ın kurucularından eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral'ın o dönemdeki fotoğrafı adeta bir simge haline gelmişti.