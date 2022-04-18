320 bin göçmen ülkelerine geri gönderildi

Türkiye, düzensiz göçle mücadele kapsamında hem sınırlarda hem de ülke içinde sıkı tedbirler alıyor. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin parmak izi ve fotoğrafları alınarak ortak veri tabanına kaydediliyor. Bu şekilde tüm düzensiz göçmenlerin biyometrik verileri tutuluyor. Yakalanan göçmenlerin çoğunda kendilerini tanıtıcı bir belge bulunmuyor. Bu nedenle geri gönderme merkezlerine alınan her düzensiz göçmenle mülakat yapılarak uyruğu tespit ediliyor.

Ramazan Seçilmiş

4 AYA UZAYABİLİYOR

Uyruğu tespit edilen göçmenlerin temsilcilikleriyle irtibata geçiliyor ve belge düzenlenmesinin ardından sınır dışı işlemi gerçekleştiriliyor. Seyahat belgesi bulunmayan bir Afganistan vatandaşının belge temini ve sınır dışı edilme süreci 3 hafta sürerken, Pakistan uyruklu yabancılarda bu süre 1 ayı geçebiliyor. Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme süresi ise 3-4 aya kadar çıkabiliyor.

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AVRUPA’NIN ÜSTÜNDE

Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Seçilmiş, şunları söyledi: “2015’te geri gönderme merkezlerinin kapasitesi bin 740’tı. Mayıs ayında açılacaklarla birlikte ülke genelinde 30 geri gönderme merkezi ve 20 bin kapasiteye ulaşacağız. Avrupa Birliği’ndeki geri gönderme merkezi kapasitesi ise toplam 16 bin. Avrupa’nın çok çok üzerinde geri gönderme merkezi kapasitemiz var.”

Düzensiz göçmenler, kolluk nkuvvetlerince yakalandıktan sonra sınır dışı işlemleri tamamlanana nkadar geri gönderme nmerkezlerinde barınıyor.

MÜCADELE SÜRÜYOR

“2016’dan bu yana 320 bin 172 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik. Düzensiz göçle kaynağında başlayan ve kaynağında biten bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sınırlarda 127 bin 256 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Sınırların yanı sıra ülke içinde de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ülke içinde 55 bin 627 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 2 bin 254 göçmen kaçakçısı hakkında da işlem yapıldı.”

YÜZDE 50 BAŞARI

“21 bin 87 düzensiz göçmen bu yıl ülkesine sınır dışı edildi. Geçen yılla kıyaslandığında yüzde 74’lük bir başarı oranımız var. Genel olarak başarı oranı ise yüzde 50. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde sadece yüzde 18’dir. Yani Avrupa, yakaladığı her 100 göçmenden sadece 18’ini sınır dışı edebildi.”

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SUÇA KARIŞAN GÖNDERİLİYOR

“Geri gönderme merkezlerinde şu anda yaklaşık 12 bin düzensiz göçmen bulunuyor. Bunların 7 bin 500’ü Afganistanlı, bin 500’ü Suriyeli, bini de Pakistanlı. Yani suça karışmış veya kamu düzenini bozan Suriyeliler de geri gönderme merkezlerine alınıyor.”

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