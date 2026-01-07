340 milyon liralık varlığa el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiğini, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığını tespit etti.

Çalışmalar sonucunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 68’i gözaltına alındı. Şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri ve yaklaşık 340 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen 28 aracın yanı sıra 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu. Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.