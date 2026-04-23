4 ilçede zehir taciri operasyonu: 6 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında Karasu, Serdivan, Akyazı ve Pamukova ilçelerinde belirlenen 7 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine zamanlı baskın düzenlendi.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin TL nakit para, 2 adet hassas terazi ve 4 adet cep telefonuna el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.