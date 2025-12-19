Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşüp ağır yaralandı

4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşüp ağır yaralandı

19:3219/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
81 yaşındaki Ahmet A.
81 yaşındaki Ahmet A.

Bursa'da merdivenlerden inerken dengesini kaybeden 81 yaşındaki Ahmet A. dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan A.'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edilmesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen Ahmet A. (81), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Ahmet A.(81), iddiaya göre merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna kafa üstü düştü. Sesi duyarak evlerinden çıkan komşuları Ahmet A.'yı kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ağır yaralanan Ahmet A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ahmet A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Yaralandı
#Merdiven
#Hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?