Takla atan otomobil refüje düştü: 2 yaralı

16:1016/12/2025, Salı
IHA
SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE DÜŞTÜ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

