Gündem Meteorolojiden 41 ile kar yağışı uyarısı yapıldı
KÜTAHYA İSTANBUL

41 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Çanakkale, Tekirdağ, Kütahya, İstanbul, Ankara hava durumu

Meteorolojiden 41 ile kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

İstanbul'da yağmur ve sulu kar etkili oldu
GÜNDEM
İstanbul'da yağmur ve sulu kar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3
  • İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
  • Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9
  • Trabzon: Çok bulutlu 12
  • Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9

5 günlük il il hava durumu için tıklayınız

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
FOTOĞRAF 14
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
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