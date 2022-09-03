415 bin 305 öğrenci yurtlara başvurdu

Kasapoğlu yurt ihtiyaçları ve rakamlarına ilişkin, “Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversiteye yerleşti. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur. Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor” dedi.

EN YÜKSEK YERLEŞTİRME ORANI

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte gençlerin, yurtlarına yerleşmeye başlayacağını belirten Kasapoğlu, “Yurt kapasitesi 800 binin üstünde. 800 bin sayısı da çok daha üst seviyelere, kısa zaman içinde çıkmış olacak. Bu yıl en yüksek yerleştirme oranıyla süreci sona erdireceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Eylül Pazartesi günü yurt açılışları yapacağı müjdesi veren Kasapoğlu, 105 yeni yurt binasının açılacağını söyledi.