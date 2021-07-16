Gündem 43 itirafçı daha
İSTANBUL

43 itirafçı daha

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 178 şüpheliden 43’ü daha itirafçı oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalarda itirafçı sayısı 405’e, tutuklu sayısı ise 1299’a çıktı.

Şahin Şen Yeni Şafak
​43 itirafçı daha​
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar, örgütün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifresinde en önemli merkez oldu. İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen son kritik operasyonda gözaltına alınan 178 şüphelinin işlemleri tamamlandı. MİT ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ve 15 Temmuz şehidi “Batuhan Ergin” adı verilen operasyon sonucu, ankesörlü sabit hatlardan örgütsel görüşmeler yaptığı tespit edilen ve haklarında itirafçı ifadeleri bulunan muvazzaf ve eski askerlerden 43’ü daha itirafçı oldu. Örgütün askeri yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler veren itirafçılar, polis ve jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu bilgiler ışığında FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yeni operasyonların başlayacağı öğrenildi. Adliye sevk edilen 135 şüpheliden 76’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 59’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 44 şüpheli ise her yerde aranıyor.

1299 TUTUKLU 405 İTİRAFÇI

  • Örgüta büyük darbe vuran ve mahrem yapının deşifre olmasında kritik öneme sahip ankesör/büfe soruşturmasının İzmir ayağındaki ilk operasyon 19 Kasım 2019’da başladı. Yapılan 20’nci operasyonla birlikte hakkında gözaltı kararı verilen 2 bin 996 şüpheliden 2 bin 129’unun muvazzaf asker, 578’inin askerlerden sorumlu olarak örgüt içinde faaliyet yürüten FETÖ üyesi, 289’unun ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. 1299 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda faydalı bilgiler verip itirafçı olanların sayısı 405’e yükseldi. Firari durumda bulunan 254 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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