4+4+4 eğitim sistemi revize edilmeli

Eğitim alanındaki dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sistemin mevcut haliyle çeşitli yapısal sorunlar barındırdığına işaret etti. Yalçın, özellikle mesleki eğitimin istenen düzeye ulaşamamasını ve öğrencilerin büyük oranda akademik liselere yönlendirilmesini eleştirerek, sistemin hem yükseköğretime geçişte hem de iş gücü piyasasında dengeleri olumsuz etkilediğini vurguladı. Eğitimin yenilik gerektiren bir alan olduğuna işaret eden Yalçın, "Yeni veriler üzerinden bu sistemi yeniden kurgulama ihtiyacı, şu an yoğunluklu olarak dillendiriliyor. 21. Milli Eğitim Şurası'nda en önemli tartışma konusunun bu olması gerektiği yönünde bizim de önerimiz var. '4+4+4' düzenlemesine ilişkin yapılabilecek revizyonlar kısmında bir ön çalışmamız var, olgunlaştığında kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.