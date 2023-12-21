45 bine çürük raporu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 özel hastanede görev yapan bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından, raporları hazırlayan şebekeyi tespit etti. Liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı, aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri belirlendi.

KAN GERÇEK, KİŞİ SAHTE

Şebekenin çürük raporu almak isteyenlere kan testleri öncesinde, kan değerlerini anormal derecede değiştiren bazı ilaçlar verdiği belirlendi. Yine şebekenin çürük raporu olduğu için askere gidemeyen gerçek kişilere ulaştığı ve sahte çürük raporu alarak askere gitmek istemeyen kişilerle bir araya getirdiği, sağlık ocaklarında kan verilmesi esnasında gerçek kişinin rapor alacak kişinin yerine kan vererek sahtecilik yaptıkları da ortaya çıkarıldı. Şebekenin iş birliği içinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için sahte çürük raporu almak isteyenlerin ikametlerini, gerçek çürük raporu olan kişilerin ikametlerine yakın yerlere taşıttırdığı da tespit edildi.

2 KİŞİYE SAHTE ENGELLİ RAPORU

Şebekenin bu yöntemle 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettiği ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları anlaşıldı. Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Önceki gün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.







