47 kez müebbet 4.890 yıl hapis

Terör örgütü PKK’nın 10 Aralık 2016’da Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlendiği saldırıya ilişkin devam eden davada karar çıktı. Mahkeme heyeti teröristlere rekor ceza verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan’ı ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ ve 46 kişiye karşı ‘tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme’ suçlarından 47’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

REKOR HAPİS CEZASI

4 sanık ayrıca 242 kişiye karşı ‘tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 4 bin 840’ar yıl, ‘tehlikeli madde bulundurmak’ suçundan 13 yıl üçer ay, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 21’er yıl ve ‘mala zarar verme’ suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890 yıl hapis cezasına mahkum etti.

10 SANIĞA 3 BİN 380 YIL

Mahkeme, 10 sanığın ise ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 10 sanık ayrıca, ‘tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme’, ‘tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme’, ‘tehlikeli madde bulundurma’, ‘kamu malına zarar vermeye yardım etme’ ve ‘mala zarar vermeye yardım etme’ suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

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ŞEHİT ATEŞ İÇİN AYRI İDDİANAME

Dava dosyasında yaralı olarak yer alan ve geçen hafta hastanede tedavisi sürerken hayatını kaybeden olan polis memuru Muammer Ateş’e yönelik saldırıyla ilgili de ek iddianame düzenlenecek. Ateş’e yönelik eylemlerden dolayı sanıklar iddianamenin gönderileceği mahkeme tarafından ayrıca yargılanacak.

TERÖRİSTLERE URGAN

Müştekiler ve hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma salonunda ellerinde Türk bayrakları ile tekbir girerken, tek sıra halinde salondan çıkartılan sanıkların bir kısmı örgütsel slogan atarken, bir sanık da zafer işareti yaptı. Bunun üzerine müştekiler ve hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıklara tepki göstererek, bir poşet içinde getirdikleri urganları fırlattı.