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48 ilde eş zamanlı çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı. "En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

Pınar Görgü
12:05 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 14:13 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Çocukların müstehcen görüntülerini satan 50 kişi yakalandı.

Çocukların müstehcen görüntülerini satan 50 kişi yakalandı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,
"çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" s
uçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Zanlıların, Telegram uygulaması üzerinden grup kurarak çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satışa sunduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği belirlendi.


"En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor"

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."

#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#emniyet
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