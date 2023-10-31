48 ilde eş zamanlı çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

"Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."