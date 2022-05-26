5 aylık amansız takip

Narkotik polisleri, piyasaya sürülmek üzere İran’dan Türkiye’ye gönderilen 1 ton 117 kilogram metamfetamin ve sıvıyı ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Narkotik polisleri, piyasaya sürülmek üzere İran’dan Türkiye’ye gönderilen 1 ton 117 kilogram metamfetamin ve sıvıyı ele geçirdi. Uyuşturucu rotasını ve zehir tacirlerini 5 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden İstanbul Narkotik polisleri İranlı uyuşturucu baronu R.K. ile 4 adamını gözaltına aldı.

BARON VE ADAMLARI YAKALANDI

Narkotik polisleri, 5 ay önce bazı torbacıları tespit etti. Nisan ayının sonunda yapılan operasyonda, İran uyruklu bazı şüphelilerle 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İranlı şüphelilerin bağlantılarını deşifre etmek için 5 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yapan polis, metamfetamin hammaddelerini İran ve Avrupa ülkelerinden getirildiğini belirledi.

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Uyuşturucuların da farklı ürünler adı altında Türkiye’ye sokulduğu belirledi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu şebekesinin liderinin İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K. olduğunu belirledi. 5 aylık takip sonucu şüpheli Merter’te kaçarken yakalandı. R.K.’nın yakalanmasıyla eş zamanlı olarak Beykoz’daki villaya da giren ekipler 4 şüpheliyi daha yakaladı. Villadaki aramda, 1 ton 117 kilogram kristal ve sıvı halde metamfetamin ele geçirildi.