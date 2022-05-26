Gündem 5 aylık amansız takip
İSTANBUL

5 aylık amansız takip

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Narkotik polisleri, piyasaya sürülmek üzere İran’dan Türkiye’ye gönderilen 1 ton 117 kilogram metamfetamin ve sıvıyı ele geçirdi.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
5 aylık amansız takip
Narkotik polisleri, piyasaya sürülmek üzere İran’dan Türkiye’ye gönderilen 1 ton 117 kilogram metamfetamin ve sıvıyı ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Narkotik polisleri, piyasaya sürülmek üzere İran’dan Türkiye’ye gönderilen 1 ton 117 kilogram metamfetamin ve sıvıyı ele geçirdi. Uyuşturucu rotasını ve zehir tacirlerini 5 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden İstanbul Narkotik polisleri İranlı uyuşturucu baronu R.K. ile 4 adamını gözaltına aldı.

BARON VE ADAMLARI YAKALANDI

Narkotik polisleri, 5 ay önce bazı torbacıları tespit etti. Nisan ayının sonunda yapılan operasyonda, İran uyruklu bazı şüphelilerle 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İranlı şüphelilerin bağlantılarını deşifre etmek için 5 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yapan polis, metamfetamin hammaddelerini İran ve Avrupa ülkelerinden getirildiğini belirledi.

Uyuşturucuların da farklı ürünler adı altında Türkiye’ye sokulduğu belirledi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu şebekesinin liderinin İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K. olduğunu belirledi. 5 aylık takip sonucu şüpheli Merter’te kaçarken yakalandı. R.K.’nın yakalanmasıyla eş zamanlı olarak Beykoz’daki villaya da giren ekipler 4 şüpheliyi daha yakaladı. Villadaki aramda, 1 ton 117 kilogram kristal ve sıvı halde metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
FOTOĞRAF 7
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Title
. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti.
Title
Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi.
Title
Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı.
Title
Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı.
Title
Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Title
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.


Meteorolojiden çifte uyarı

Meteorolojiden çifte uyarı

Sağanak yağış ve toz taşınımı etkili olacak.
Romadan tarihi zafer

Roma'dan tarihi zafer

Jose Mourinho, İtalyan ekibine ilk Avrupa zaferini yaşattı.
Vatan düşmanlığında da ittifak: CHP ile HDP Türkiyeyi Finlandiyaya şikayet etti

Arda Turan'dan <br>duygusal veda

Arda Turan'dan
duygusal veda

​Takım arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kamu bankaları başvuruları almaya başladı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kaygılarımız giderilmeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.