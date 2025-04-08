5 gün önce nişanlanmıştı: Kazada hayatını kaybeden jandarma personeli toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta Elbistan istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi.