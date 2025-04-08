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5 gün önce nişanlanmıştı: Kazada hayatını kaybeden jandarma personeli toprağa verildi

5 gün önce nişanlanmıştı: Kazada hayatını kaybeden jandarma personeli toprağa verildi

15:338/04/2025, Salı
IHA
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Kılınan cenaze namazının ardından Alabacak'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Alabacak'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce nişanlanan ve dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta Elbistan istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi.


5 gün önce nişanlandığı belirtilen Alabacak için öğle namazını müteakip Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Alabacak'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene Ekinözü Kaymakamı Muhammed Müzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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