5 tamam 5 devam

Özgür Özel’in mart yerel seçimlerinde yeniden adaylıkları konusunda “üçü hariç” dediği 11 büyükşehir belediye başkanından 8’inin durumu tartışılıyor. CHP’de Özel yönetimi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun deklare ettiği Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun yeniden aday gösterileceği kararını muhafaza etti. Bu çerçevede dikkatler, diğer 8 belediye başkanının akıbetine çevrildi.

İKİ BAŞKANA DAHA VİZE

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, CHP yönetimi Ankara, İstanbul ve Aydın’da olduğu gibi Antalya ve Adana’da da mevcut belediye başkanlarıyla şimdilik yola devam etme eğiliminde. Adaylıkta top temayül dolayısıyla teşkilata atılırken, son dengelere göre Antalya ve Adana da eklendiğinde adaylık vizesi kapan büyükşehir belediye başkanı sayısı 5’e yükseliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Zeydan Karalar’ın da yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

BEŞİNİN DURUMU KRİTİK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yola devam edilmeyeceği konuşuluyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ise yeniden adaylıkta şanslarının yarı yarıya olduğu bildiriliyor. İki ismin akıbeti, yapılacak anket ve teşkilatların temayüllerinin

ardından belli olacak.

ESKİŞEHİR ONA BAĞLI

CHP’nin yönetimini elinde tuttuğu Eskişehir’de ise değişime sıcak bakılıyor. Ancak mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’in şehirde sevilmesi ve Büyükerşen’in CHP’deki konumu itibariyle kararın kendisine bırakılacağı ileri sürülüyor.







