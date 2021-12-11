Gündem Beş yılda 1 milyon 329 bin göçmen yakalandı
ANKARA

Beş yılda 1 milyon 329 bin  göçmen yakalandı

Türkiye’nin sınırlarda aldığı sıkı önlemler sayesinde yasa dışı göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor. 2016-2021 arasında 34 bin 54 göçmen kaçakçısı ile 1 milyon 329 bin düzensiz göçmen yakalandı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
5 yılda 1 milyon 329 bin göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016-2021 tarihleri arasında 34 bin 54 göçmen kaçakçısı ile 1 milyon 329 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Türkiye’nin sınırlarda aldığı sıkı önlemler sayesinde yasa dışı göçmen kaçakçılığına geçit verilmiyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016-2021 tarihleri arasında 34 bin 54 göçmen kaçakçısı ile 1 milyon 329 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca denizden kaçmaya çalışan teröristler de güvenlik güçlerinin radarına takıldı. Denizde sıkı önlem alan ekipler, son 6 yılda 240’ı FETÖ, 14’ü PKK ve 3’ü de DHKP-C’li olmak üzere 257 teröristi kaçmaya çalışırken yakaladı.

423 GÖÇMEN ÖLDÜ

Avrupa hayaliyle Ege üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenler, insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor.

Çok sayıda insanın içinde bulunduğu deniz araçları, kimi zaman yakalanacaklarını anlayan göçmen kaçakçıları tarafından batırılırken, kimi zaman da bunu Yunanistan yapıyor. Bazen de kapasitesinin üzerinde göçmen taşıdığı için kendiliğinden batıyor. 2016’dan bu yana 423 düzensiz göçmen bu şekilde denizlerde hayatını kaybetti.

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