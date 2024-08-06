50 yıllık akademik deneyime sahip Prof. Dr. Metin Yerebakan’dan genç mühendislere altın öğütler

5. Etkili özgeçmiş hazırlayın:

Bir başka önerim; etkili bir Özgeçmiş inşa etmenizdir. Özgeçmişlerinin evlenen kızların gelinliğine benzer. Yetkinlik ve yeterliliğiniz ne kadar potansiyel olsa da Özgeçmişinize yansıtamadığınız sürece iş bulma sorununuz kısa sürede bitmez. Üniversitemizde özgeçmiş yazma konusunda danışmanlıklar verilse de etkili bir özgeçmiş için, mentör desteği ve yaz boz pratiği gerektirir. Özgeçmişte mühendislik temel dinamiklerinize, aldığınız değerlerin oluşturduğu derinliğe, stajlardaki kazanımlarınıza, proje başarınıza ve aldığınız sertifikalara hatta gerçekleştirdiğiniz sosyal sorumluluk projelerine kadar, beceri ve kalifikasyonunuz görünür bir şekilde resmedilmelidir. İyi hazırlanmış bir Özgeçmiş, insan kaynakları yöneticilerinde silinmesi güç iz bırakabilir. Mülakatlarda soru soran kişi olunuz. Ne yazık ki soru sorma eğitim sistemimize henüz yerleşememiş çok önemli bir öğrenme ve iletişim aracıdır. insan kaynakları yöneticileri sorularınız ile ufkunuzu analiz etme fırsatı yakalar. İş görüşmelerinde kendinize olan güveninizi gösterin. İnsan kaynaklarının en çok dikkat ettiği şey, mühendisin kendine güvenidir.