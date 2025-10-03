500 bin kişi bekleniyor: Başkentte dev yürüyüş hazırlığı

Arşiv.
Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla 5 Ekim Pazar günü Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek.
Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilecek program, saat 13.30'da Melike Hatun Camii'nden başlayacak. Yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak. ANFİDAP Platformu Başkanı Mansur Özdemir, 500 bini aşkın kişinin katılımını beklediklerini söyleyerek buna göre hazırlıkların yaptıklarını belirtti.
#Küresel Sumud Filosu
#Toplum
#Gazze
#Dayanışma