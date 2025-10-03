Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
500 bin kişi bekleniyor: Başkentte dev yürüyüş hazırlığı

500 bin kişi bekleniyor: Başkentte dev yürüyüş hazırlığı

Nazife Bardak
04:003/10/2025, Cuma
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla 5 Ekim Pazar günü Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilecek program, saat 13.30'da Melike Hatun Camii'nden başlayacak. Yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak. ANFİDAP Platformu Başkanı Mansur Özdemir, 500 bini aşkın kişinin katılımını beklediklerini söyleyerek buna göre hazırlıkların yaptıklarını belirtti.



#Küresel Sumud Filosu
#Toplum
#Gazze
#Dayanışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Allah’ın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf