​53 milyonu devlete aktarılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hacettepe Teknokent’teki FETÖ faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz’ın ortağı firari Mehmet Sungur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, hazırladığı 97 sayfalık iddianamede Sungur’un “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplamda 59 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

GAYRİMENKULLERE MÜSADERE TALEBİ

Mehmet Sungur, savunma sanayisi için yazılım yapan bir şirketin yüzde 50 ortağıydı. Darbe girişiminin ardından şirkete kayyum atandı ve sonrasında 106 milyon 500 bin TL’ye SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.’ye devredildi. Bu paranın Sungur’a ait olan 53 milyon 250 bin TL’lik kısmına bloke konuldu. Başsavcılık, iddianamesinde bu para ile Sungur’a ait menkul ve gayrimenkullerinin müsaderesi ile mülkiyetinin kamuya geçirilmesini istedi.

ÖKSÜZ VE ÖZTÜRK’E PARA GÖNDERMİŞ

MASAK’tan Sungur’un hesap hareketlerine ilişkin bilgi istendi. MASAK’ın yolladığı bilgi notunda dikkat çeken iki isim vardı. Bunlardan biri FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini yöneten firari sivil imam Adil Öksüz ile darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası Akın Öztürk’tü. Sungur’un, 14 Eylül 2009’da Akın Öztürk’e 55 bin TL, 21 Şubat 2014’te ise Adil Öksüz’e 234 bin TL para gönderdiği belirtildi.

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HİMMETE “TİCARİ İŞ” SÜSÜ

Adil Öksüz’ün, Sungur’a 6 Ocak 2014’te 210 bin TL, 19 Şubat 2014’te ise 236 bin TL tutarlı gayrimenkul satışı yaptığı bildirildi. Sungur’un, ortağı olduğu şirketler üzerinden örgüte nasıl para aktardığı da iddianamede yer aldı. Buna göre, örgüt mensuplarından toplanılan himmet paraları, ticari işlerden kazanılan para olarak gösterildi. Başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere para akışı gerçekleştirildi ve kara para aklanması sağlandı. Sungur’un bu şekilde milyonlarca lirayı örgüte aktardığı belirtiliyor.

Darbe girişimine finans desteği

Sungur’un, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini yöneten sivil imamlarla ilişkisi dikkat çekiyor. Adil Öksüz’e para gönderen Sungur’un, Öksüz’e otomobil ve villa da tahsis ettiği belirtiliyor. Sungur’un ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerden GÜRMED Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin eski ortakları arasında Kemal Batmaz var. Darbe girişimini bu isimlerle birlikte yöneten Harun Biniş ise 9 Aralık 2009 ve 26 Ekim 2010 tarihleri arasında Batmaz ve Sungur’un ortak olduğu şirkette çalışmış. Sungur’un darbeci sivil imamlarla olan para alışverişiyle, darbe girişimini finanse ettiği de değerlendiriliyor.