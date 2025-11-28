Yeni Şafak
55 bin mahkuma tahliye yolu

Uğur Duyan
04:0028/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
11. Yargı Paketi, Meclis'e sunuldu.Düzenlemeden başlangıçta 55 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.
11. Yargı Paketi, Meclis'e sunuldu.Düzenlemeden başlangıçta 55 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.

TBMM’ye sunulan 11’inci Yargı Paketi, 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile yine bu tarih öncesi işlediği suçtan hüküm giyenlere, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanıyor. Bu kapsamda ilk etapta cezaevlerindeki 54-55 bin mahkum bundan faydalanacak. Sayının önümüzdeki 1 yılda kademeli olarak 80-90 bini bulacağı belirtiliyor.

11'inci Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu. Teklif, 10 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içeren 38 maddeden oluşuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle, 31 Temmuz 2023 öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile bu tarih öncesinde işlediği suçtan hüküm giyenlere 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılma, açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınacağı bilgisini verdi.
Abdullah Güler

3 YIL ERKENE ÇEKİLDİ

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "Kovid 19 düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönündeki görüşlerin kendilerine iletildiğini bildirdi. Tüm bu görüşleri ve beklentileri dikkate alarak söz konusu düzenlemenin kapsamının yeniden belirlendiğini dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği 'daha erken açık ceza infaz kurumundan ayrılma' veya 'denetimli serbestliğe ayrılma' düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesi imkanını sağlıyoruz. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanını da getiriyoruz. Bu şekliyle beraber 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir uygulaması 'suç işleyenlere' ifadesi de eklenmek suretiyle onlara da uygulanmak suretiyle bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız."

DÜZENLEME AF DEĞİL

Güler, teklifin etki analizine dair soruya, düzenlemenin bir "af" olmadığını belirterek, "İlk etapta bu kapsamda cezaevlerinde bulunan yaklaşık 54-55 bin civarında mahkumu ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki 1 yıl boyunca da bu kademeli olarak mahkumiyeti kesinleştikçe etkilenebilecek bir sayıya da, 80-90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıla göre düşünüyoruz" cevabını verdi.

Kanun teklifinin Genel Kurula ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Güler, teklifin bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonraki haftaya ancak görüşüle-bileceğini düşündüğünü söyledi.



