55 şeyhten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek bildirisi: Türkiye'deki seçimler Müslümanları etkileyecek

Aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve Libya Müftüsü dahil 55 şeyh, Türkiye seçimleri için ortak açıklama yaptı.

Açıklamada , Türkiye'deki seçimlerin Müslümanları etkileyen bir seçim olduğu için "İslami bir konu" olduğu ve bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğu ayet üzerinden vurgulandı.

Müslümanlara çağrı

Açıklamada, muhalefetin "Türkiye düşmanlarından" destek aldığı ifade edilirken "Bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan Müslümanlar sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun bir bölümüne değindiğimiz seçkin reform projesi lehine oy kullanmalıdır." denildi.

Genel hatlarıyla açıklama şöyle:

"Bu beyan, Türk seçimleri hakkında ümmetin âlimlerinin beyanıdır, çünkü ihtiyaç duyulduğu zaman beyanı ertelemek caiz değildir.

Türkiye seçimleri konusu, sonuçları Türkiye içindeki ve dışındaki Müslümanları etkileyen genel İslami konulardan biri olduğu için, âlimler konuyu aydınlatmak ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak söz konusu olduğunda sessiz kalamazlar.

"Erdoğan tesettüre ve diğer konularda dayatılan yasağı kaldırdı"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki politikasının Müslümanlara çok fayda sağladığı ve bu politikanın herkes için özgürlük ve güvenlik sağladığı her takipçi tarafından bilinmektedir. Tesettüre ve diğer konularda dayatılan ısrarı kaldırdı, camiler ve Kuran hafızları çoğaldı.

Türkiye, sendeleyen bir ülke iken siyasi olarak bölgesel ve uluslararası alanda güçlü bir aktör haline geldi ve dünyanın ekonomik açıdan en güçlü 20 ülkesinin arasına G-20’ye girdi. Sağlık alanında kalkınma yaşadı, kendi elektrikli arabasını, zırhlı araçlarını, uçak gemisini ve insansız hava araçlarını üretti.

"İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline geldi"

Türk seçmen, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle gerçekleşen dönüşümün büyüklüğünü biliyor ve görüyor. Su, temizlik ve çöplerin yayılması sorunlarıyla boğuşan İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline geldi!

Türkiye; ülkesinde zulüm ve zulüm gören uzak doğudaki Uygur Müslümanları ve Rohingya Müslümanlarından, İslamofobi ve çocuk esirgeme yasalarından kendisi ve çocukları için endişe duyan ve batıdaki Müslümanlara kadar herkes için güvenli bir sığınak haline geldi.

Aralarında en iyi, dindar ve vasıflı kişilerin de bulunduğu büyük bir Müslüman âlimler meclisi de dahil olmak üzere Türkiye’de pek çok Müslüman güvenlik, şeref ve adaletle tanıştı ve birçoğu uzun süreli ikamet izni aldı veya Türk toplumunun bir parçası oldu.

"Türkiye Müslümanların lehine olan şeylere müdahale etti"

Aynı şekilde Libya'ya müdahale ve başkent Trablus'un işgalinin durdurulması, Suriye'ye müdahale ve kuzey bölgelerin emniyete alınması, 2017 krizinde Katar'a destek gibi birçok ülkede Türkiye Müslümanların lehine olan şeylere müdahale etti ve işgal altındaki bölgenin Ermenistan'dan kurtarılması için Azerbaycan'a destek verdi.

Batı'nın, Büyük Peygamber'e (sav) hakaretlerine karşı sağlam durdu ve Ayasofya Ulu Camii'nin Büyük Fetih döneminden beri olduğu gibi kapsamlı bir cami olarak restore etti.

"Muhalefet İslam düşmanlarından aldığı desteği saklamıyor"

Bu seçimlerde yarışan karşı taraf (muhalefet), bu politikaların tamamından ya da çoğundan vazgeçeceğini söylüyor ve hedeflerini gizlemiyor. Karşı tarafın (muhalefet), Türkiye ve İslam dünyası düşmanlarından aldığı büyük desteği kimseden saklamıyor.

Bu ve burada için ve zikredilmeyen konular için âlimler milleti aşağıdakine yönlendirmek için şu beyanı verirler:

Bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan Müslümanlar sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun bir bölümüne değindiğimiz seçkin reform projesi lehine oy kullanmalıdır.

Bu hakka sahip olmayan Müslümanlar, Türkiye'deki kardeşlerine her biri elinden geldiğince mali, medya, siyasi ve diğer konularda destek vermeli ve Allah'a dua etmelidir. Allah yardımcı olandır."

İmzacılar ise şu şekilde:

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Al-Qaradaghi

Şeyh Sadiq Al-Ghariani, Libya Müftüsü

Idlip Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi, Enis Ayrut

Yemen İnanç Üniversitesi’nin kurucusu Şeyh Abd al-Majid al-Zindani

Türkiye Müslüman Alimler Derneği Başkanı

Moritanya Alimler Eğitim Merkezi başkanı Şeyh Muhammed el-Hasan el-Dado

Nawaf Al-Takrouri, Filistin Alimler Derneği Başkanı

Uluslararası İslam Peygamberini Destekleme Teşkilatı Başkanı Muhammed Sagir

Al-Hassan bin Ali Al-Kattani, Mağrip Alimler Derneği Başkanı

Müslüman Alimler Derneği Başkanı Muhammed El-Abdah

Pakistan Alimler Birliği Başkanı Şeyh Abdul Malik

Irak Vaizler ve İmamlar Derneği Başkanı Şeyh Saeed Al-Lafi.

Ensar el-Nebi Akademisi Başkanı Abd al-Hay Yusuf

Sünni Alimler Derneği Genel Sekreteri Jamal Abdel Sattar

Filistin Alimler Derneği Başkanı Nasim Yasin

Alimler Forumu Genel Sekreteri Saeed bin Nasser Al-Ghamdi

Abdullah Al-Sada, İmam Muhammed bin Abdul Wahhab Camii'nin vaizi, Katar

Şeyh Wan Subki Wan Saleh, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin Malezya şubesi başkanı

Irak Kürdistan Bölgesi Müslüman Alimler Birliği yetkilisi Hamad Sayed Al-Benjouni

El Ezher Alimler Cephesi üyesi Jaafar al-Talhavi

Moritanya'nın büyük alimlerinden Şeyh Abdullah Ahmed Amin

Moritanya'nın önde gelen alimlerinden Şeyh Ahmed Şeyha Amat

Moritanya'nın büyük alimlerinden Şeyh Muhammed el-Emin el-Talib Yusuf

Fas Alimler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Ahmed Al-Hassani Al-Shanqeeti